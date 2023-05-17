科技業超愛開會？網點殘酷真相：不然老闆覺得你沒在做事

▲網友抱怨科技業超愛開會，釣出一票苦主。（示意圖／視覺中國CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

開會對上班族來說並不陌生，這風氣尤以科技業更是常見，幾乎每天都有各種大、小會要開。就有一名網友抱怨表示，自己常被拉進去聽一堆跟自己工作沒關係的會議，認為十分浪費時間，不過有過來人點出「愛開會」的背後真相。

一名網友在Dcard以「 為什麼科技業這麼愛開會？ 」為題發文，表示常被拉進去聽一堆跟自己沒什麼關係的會議，且每個會議都超冗長浪費一堆時間，「有部門的週會、月會，每個專案再來個專案週會，有issue再來tracing（追蹤專案）會議」，大會小會加起來幾乎沒什麼工作時間。

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原PO透露，他曾跟主管反映說「我覺得我們會議真的太多又太沒有效率了」，不料對方竟回答他「沒錯，我也這樣覺得」、「下禮拜你拉一下大家，我們開個會討論這件事」，讓他當場大傻眼。

貼文一出釣出不少苦主共鳴，「美光前員工路過...超可悲一堆無用會議」、「外商也很多，通常沒在做事的人 在會議總是最多話，嘴砲完了再說要去開另外一個會」、「真的超愛開無意義會議 而且問題又丟來丟去 怪來怪去」、「不只科技業，傳產也差不多，尤其是管理層級越多的越愛開」、「開會的頻率跟主管的實力成反比」、「無用會議真的是累死」。

也有內行人點出背後真相，「會議是演給老闆的老闆看」、「因為不開會老闆覺得你都沒在做事」、「開會會讓人感覺有在工作 但通常是0產出 可當薪水小偷」、「一直開會才會讓人感覺他們有在做事」、「經驗是沒事情做的高層，才會找大家一直來開會」、「刷存在感啊 怕被人說沒在做事」。

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