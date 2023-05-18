服飾店門口掛「1紅布條」！他細看笑翻：看來闆娘傷得很深

▲服飾店門口掛出了一個優惠紅布條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）



實習記者林郁婷／綜合報導

店家為了吸客無所不用其極！嘉義一名網友日前經過國華街時，發現一間服飾店門口掛著紅布條，看清楚布條上的字後，他開玩笑表示「看來老闆娘傷得很深」，原來是上面寫著因為老闆娘剛和渣男分手，全店打74折慶祝。

原PO在「爆廢公社」曬出一張照片，表示最近走到了嘉義市西區國華街上，看到一家服飾店門口掛著紅布條，上面寫著一個大大的賀字，旁邊則是一句「賀闆娘分手，脫離渣男，全面74折」，讓他看完笑稱「看來老闆娘傷的（得）很深」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慶祝老闆娘分手渣男，全面打折。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

貼一出，有網友好奇服飾店的位置，原PO透露位於嘉義市西區國華街，其他人則紛紛留言回應，「放心，不會只有這一次折扣」、「夠狠的74折，去(7)死(4)」、「傷的不夠深，一折的話我才信」、「打到骨折，比較可以吸客」、「這個必須去捧場」、「祝福闆娘天天分手有打折」、「闆娘好會做生意啊」。

有趣的是，有網友意外發現隔壁的店家也趁機跟風，同樣掛上紅布條，上頭寫著「恭喜隔壁遠離渣男，滿額即贈送神秘禮物」，被其他人笑稱「哈哈哈哈一分手，差點整條街都要辦喜事」、「搭順風車促銷，這老闆真有生意頭腦」、「然後再交一個渣男後，全部商品漲10％」。

▲隔壁店家搭順風車促銷。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399