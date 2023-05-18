情侶沒錢吃飯老闆暖送大碗麵　隔天收82字卡片＋捐款單：讓愛延續

記者黃翊婷／綜合報導

台中一間麵店的老闆表示，17日遇到一對情侶在自助旅行過程中遇到一些問題，於是上門詢問有沒有待用餐可以吃，他送上一碗加大的松板豬川燙麵，沒想到隔天開店竟仍收到一張82字的感謝卡，還有一張600元的捐款收據，讓他覺得很感動，「這個社會其實要多些正能量，大家加油！」

▲原PO收到的感謝卡和捐款收據。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同。）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，17日中午有一對情侶來到店裡詢問有沒有待用餐，他們從花蓮自助旅行來台中，無奈旅費出了一點問題，當時他剛好在忙，於是直接請情侶入座，再送上一碗加大的松板豬川燙麵，情侶吃完之後還一直向他道謝。

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▲情侶在卡片背後表明希望將這份善良傳遞下去。

原本以為事情就此落幕，原PO接著說，沒想到隔天開店時，員工發現一封信，裡面有一張感謝卡和超商的600元捐款收據，卡片上寫著，「給大哥：謝謝您今天（指17日）中午的一碗麵，讓我深深的了解台灣真的是善良的地方，願意給需要幫助的人幫忙，這一碗麵是我吃過最棒最好吃的食物，裡面有溫暖、有溫馨，真心感謝您，感謝。」

原PO表示，看完卡片的當下真的非常感動，「就如卡片背後所寫，『因為您幫助我，所以我也幫助別人，希望這份善良可以繼續傳遞下去，讓世界充滿和平與愛』，這個社會其實要多些正能量，大家加油！」

文章公開之後迅速掀起網友熱議，半個小時就吸引將近1500人按讚，大家紛紛留言大讚原PO的善心，也不忘稱讚情侶的愛心，「愛的延續」、「這社會真的要多PO一些這種正能量的」、「溫暖」、「稀世文，讓今天的心情變美麗」、「人間處處有溫情」。