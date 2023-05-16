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組電扇小螺絲掉「地板黑洞」　過來人曝1神招：馬上出現

記者黃翊婷／綜合報導

隨著天氣逐漸變熱，許多民眾紛紛開始清洗家中的冷氣、電扇。一名女網友日前拆組新買的電扇時，不小心弄掉一顆小螺絲，偏偏地板又是號稱「黑洞」的磨石地板，根本找不到；文章公開之後吸引超過1300名網友按讚討論，還有不少過來人分享自己的絕招，分別為磁鐵、吸塵器和手電筒，「關燈用手電筒放在地上，平行照地板，會馬上出現。」

組新電扇小螺絲掉「地板黑洞」　過來人曝1神招：馬上出現（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO找不到掉在地上的小螺絲。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」發文求助，表示13日組裝電扇時，一顆小螺絲不小心掉在磨石地板上，「掉在這一片茫茫的地板上找不到，拿掃把掃也掃不到，該如何解？」

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文章公開之後吸引超過1300名網友按讚，大家紛紛留言替原PO想辦法，「自己脫光在地上滾一圈」、「鞋子脫了在那亂跳，沒意外妳的腳底板會告訴妳的」、「叫幾個人赤腳在附近走，聽到叫聲就知道在哪了」、「再買一組一樣的電扇，選我正解」，還有不少人乾脆放大圖片幫忙尋找，可惜都沒有找到。

而在眾多方法之中，最多人推薦的是利用磁鐵、吸塵器或手電筒，其中手電筒這招最省時便利，「關燈用手電筒放在地上平行照地板，會馬上出現」、「燈關掉，手電筒貼地一打，妳還會有其他驚喜」、「用手電筒放平面照，連螞蟻影子都會出現」。

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