挺郭派不滿侯友宜被徵召　楊秋興嗆：國民黨將輸300萬票

▲國民黨中常會徵召新北市長侯友宜參選總統。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對2024總統大選，國民黨17日中常會正式徵召新北市長侯友宜，而原積極爭取提名的鴻海創辦人郭台銘則選擇團結支持。不過，曾在郭台銘造勢場上登台的前高雄縣長楊秋興大為不滿，更預言國民黨這回大選將重演狂輸近300萬票的慘劇。

楊秋興批評，朱立倫及其團隊設局在先，然後又給郭台銘「莊孝維」，朱立倫要郭台銘在結束訪美記者會上說出「如果民調輸會團結支持黨提名的候選人」，但是郭台銘明白講的是，「如果最後的民調侯市長高過我，國民黨決定徵召他，那麼我會全力支持侯友宜」，而近期民調都是郭台銘領先侯友宜。

楊秋興說，國民黨如今內定徵召候友宜，太糟蹋人，這讓郭台銘情何以堪？讓郭台銘的廣大支持者如何嚥下這一口氣？「雖然國民黨徵召候友宜已經暫告一段落幕，但我判斷， 戱才剛要上演，好戲總是在後頭」。

楊秋興更不滿指出，由侯友宜出線參選2024，可以預見，國民黨2016與2020兩次現任市長落跑參選總統，慘輸民進黨近300萬票的慘劇，將再度歷史重演。

對於外界傳言徵召人選內定一事，國民黨公布科學數據、黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。在科學數據方面，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份；結果顯示，黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%；藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63；三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％。

若以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。接著黨籍縣市首長的徵詢意見，林寬裕指出，13個黨籍縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央所決定的人選。最後是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，林寬裕指出，總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央所決定的人選。