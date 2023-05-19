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批藍營反向汙染徵召民調「作弊都懶得藏」　黃士修：吃郭台銘夠夠

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨17日正式徵召新北市長侯友宜參加2024總統大選，讓部分挺郭人士難以接受。親藍政治評論家黃士修直言，國民黨反向汙染民調為侯友宜止跌，還把時間跨度1個月、13家媒體得民調直接加總平均，根本毫無邏輯，「這麼多作弊的痕跡，連藏都懶得藏」、「不要以為吃郭台銘夠夠，所有人都接受你們這一套PUA（Pickup artist）」。

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘、侯友宜曾一起前往板橋慈惠宮參拜。（資料照／記者林敬旻攝）

黃士修18日深夜在臉書發文表示，國民黨內參民調時間是在5月5日至13日，媒體人黃揚明、國民黨台北市議員徐巧芯爆料確定5月17日徵召侯友宜，是在5月3日的時候，發酵2天隨即開始民調，這招很有用，政媒圈都以為郭台銘已經出局，反向汙染民調，至少讓侯友宜的支持度暫時止跌，擋住郭台銘黃金交叉的攻勢。

黃士修接著指出，國民黨把時間跨度1個月、13家媒體的民調直接加總平均，最後宣稱郭台銘的民調沒有贏過侯友宜，「就算買0050ETF，也是追蹤同一天的台灣50指數。把1個月前的鴻海股價，跟1個月後的台積電股價，相加除以2，有意義嗎？」做政治分析民調要看橫向和縱向，橫向是同期不同家，縱向是同家不同期，但通通都要看「相對趨勢」，還有各家的問卷有無誘導、交叉數據有無端倪，非常吃經驗判斷，不是直接相加平均那麼簡單。

黃士修認為，國民黨最初說要在5月20日後做滾動內參民調、6月初徵召，但5月初時郭台銘有後來居上的趨勢，竟趕緊放出已經內定侯友宜的消息，臨時變卦成5月17日徵召，「如果這是一場公平的競爭，郭台銘努力到最後，由侯友宜勝出，我想大家都會心服口服，但事實則否。」

「這麼多作弊的痕跡，連藏都懶得藏，還要用『侯郭配、郭列不分區第一』等說法，消費郭台銘，這才是藍營選民氣憤難平、社會大眾看在眼裡的致命傷害。」黃士修說，國民黨做出反民意的決定，就必須承受後座力和代價，「不要以為吃郭台銘夠夠，所有人都接受你們這一套PUA。」

其實國民黨文傳會也知道徵召侯友宜是內定，故意公布原先不打算公開的民調作弊證據，希望有常識的人能夠看得懂。 黨內人士受限不能講，只好又由我來得罪人了。 國民黨內參民調，請注意時間段是5/5-5/13。黃揚明、徐巧芯爆料，國民黨確定517徵...

黃士修發佈於 2023年5月18日 星期四

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