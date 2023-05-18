黃珊珊宣布任柯文哲競選總幹事　「柯P是台灣政壇必要的存在」

▲黃珊珊宣布正式接下柯文哲2024總統大選競選總幹事。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨主席柯文哲17日才獲黨內提名，代表民眾黨角逐2024總統大選，而柯文哲任台北市長時期的副手黃珊珊，18日也透過臉書宣布正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，因為她相信柯文哲能帶來政黨和解、社會和諧、兩岸和平，「Taiwan K33P Going」就是她的信念。

黃珊珊提到，四年前，因為柯文哲的邀請，她有幸進入台北市政府擔任副市長，近3年的磨練，推動市政，和台北市民攜手對抗百年大疫。她強調，柯文哲是她勇往直前的堅強後盾，不論在市府期間的全權信任，清廉勤政的身體力行，我們都堅持理想信念始終如一；柯文哲是她從政多年少見的非典型政治人物，即使有些人認為坦率和直白並不討喜，但從監督到合作，長年的近身觀察、朝夕相處與共同奮戰，「我認為他在政壇是必要的存在，而且是十分珍貴的，因為腳踏實地，無私無我，實事求是的政治人物，已不多見。」

黃珊珊指出，2024年的總統大選，將進入改變台灣的關鍵期，面對極端氣候、能源短缺、分配不均、戰爭風險、經濟革命，我們每一個台灣人，都將決定自己未來命運，「你的選擇，將決定下一代生活在一個怎樣的台灣。」

黃珊珊也提到去年台北市長的選舉，她感性說道，去年11月26日，我們一起走出了自己的路，我們都生出了一雙自由的翅膀，飛往未來，34萬台北市民選票的支持，不是基於藍綠，而是基於對未來政治環境的想望，這場「自由選民」覺醒的戰役，自由選民在各種壓力、恐懼與仇恨情緒操弄下，擺脫政黨的綑綁。

黃珊珊強調，「Taiwan K33P Going」是她相信的信念，這個信念不只是口號，而是永遠的現在進行式，還有未來進行式，她不會放棄改變世界，因此，她正式接下柯文哲參選2024總統大選的競選總幹事，因為她相信柯文哲。

「台灣需要政黨和解、社會和諧、兩岸和平」，黃姍姍表示，從柯文哲從政8年的歷程，已經證明清廉勤政不是口號，公開透明確實杜絕貪污腐化，理性務實才能擺脫意識形態，最重要的是，國家領導人要正直誠信、說到做到。她最後喊話，「如果你相信我，你也可以相信柯文哲，我們，會一起聯手打造清廉勤政的政府、健康美好的國家，2024年，為台灣、為自己找一個好總統。」