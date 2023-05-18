陳玉珍發聲了！傳郭台銘以為將獲徵召　她預告：明天立法院說明

▲陳玉珍16日突喊卡她發起的「呼籲黨中央徵召郭台銘代表國民黨參選總統」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨昨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，其對手、鴻海創辦人郭台銘透過臉書表示會信守承諾，盡最大努力支持侯勝選，然而今（18日）卻傳出郭本以為自己會獲提名，才叫停16日的挺郭餐敘與挺郭記者會。對此，挺郭藍委陳玉珍傍晚向《東森新媒體ETtoday》表示，明天將在立法院說分明。

國民黨主席朱立倫17日在中常會中宣布徵召侯友宜參選2024總統，而郭台銘則於會前透過臉書表示，「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」。郭台銘的回應被藍委視為國民黨成功整合的第一步，然而今卻傳出，朱立倫在第一場「朱郭會」上展現高度「尊郭」態度，讓郭以為自己會出線，因此郭為避免挺郭派過度施壓黨中央、刺激侯陣營，於是叫停「挺郭記者會」、「挺郭夜宴」及「挺郭群眾集會」。

由於立法院內政委員會安排17日至18日考察澎湖，陳玉珍身為內政委員，人並未在台灣，目前也尚未針對國民黨徵召發表意見。經記者今傍晚致電詢問有關郭台銘未獲徵召的看法，陳玉珍僅表示，明天將在立法院發表意見。

至於今傳出郭台銘以為自己將獲徵召而叫停「挺郭記者會」、「挺郭夜宴」一事，陳玉珍說：「等一下坐飛機，明天說明。」記者追問意思是否為「不否認」，陳玉珍聽聞後思索幾秒，回應「不表意見，明天說明」。



陳玉珍16日原定上午11時在台北天成飯店舉辦「呼籲黨中央徵召郭台銘代表國民黨參選總統」記者會，然而當天她突在立法院宣布取消，但餐敘照舊。對於取消原因，陳玉珍說，「我們有新的想法」，但還不能透露，的確剛剛有人來做溝通。媒體追問是郭台銘還是國民黨中央來溝通？陳玉珍僅微笑點頭，並未進一步說明。

不料當大批媒體抵達天成飯店後，才又得知該場餐敘及當晚聯電榮譽副董事長宣明智的「挺郭夜宴」也都已取消。陳玉珍在天成飯店內受訪時，又說是郭台銘通知說希望不要辦記者會，但未說明原因。而宣明智則在下午台台大國際會議中心表示，他並非接到郭董電話才取消，只是覺得時機太敏感。