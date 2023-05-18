幕後／朱立倫嗆郭見「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

▲國民黨主席朱立倫確實說出牛鬼蛇神四個字。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日徵召新北市長侯友宜投入2024總統大選，看似已塵埃落定，但今（18）日卻出現各種暗潮洶湧的傳聞。例如徵召前夕，黨主席朱立倫與鴻海創辦人郭台銘密會2次，卻遭爆第二次密會中，朱當面指郭台銘民調拉不起來原因是「到中南部見了許多牛鬼蛇神」，而郭台銘則不滿稱「是你叫我去的」。黨內知情人士還原朱郭對話，指「牛鬼蛇神」是提醒現在周邊有很多好事者、見縫插針的有心人士意圖干擾藍營的選情，希望郭董可以多聽家人的建議。

今日傳出郭台銘5月16日下午與國民黨主席朱立倫進行郭朱二會，朱告訴郭，「你為何民調起不來，不升反降？因為你到中南部見了很多牛鬼蛇神。」郭台銘回朱，「是你叫我去的啊。」事實上，郭台銘曾經在屏東見過周典論、雲林見過張榮味、韓國瑜，台中見過顏清標、彰化見過謝典林、苗栗見過鍾東錦、徐耀昌，這些人是否就為朱立倫口中的牛鬼蛇神？

對此，黨內人士還原朱郭對話，當時「牛鬼蛇神」一詞是要提醒現在周邊有很多好事者、見縫插針的有心人士意圖干擾藍營的選情，希望郭董可以多聽家人的建議，絕非相關報導內暗示是在講中南部議長，相關造謠內容非常惡劣，不排除是綠營刻意製造要來影響藍營的團結。

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨發言人林家興則指出，大家都看到郭台銘董事長展現非凡氣度，表示「我將信守承諾會盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架！」這才是台灣絕大多數民眾共同的期待，而許多好事者、綠營的見縫插針已經開始，意圖製造藍營內鬨戲碼才有利綠營選情，國民黨支持者將站穩腳步，絕不會跟著綠營的側翼起舞。

林家興表示，中南部的議長都是國民黨的同志，也是朱主席的好朋友，過往都共同並肩作戰為民發聲、對抗貪腐濫權的民進黨，跟黨中央與朱主席都是十分友好密切的，請造謠的有心人士不必見縫插針，這些造謠者恐怕才是真正的「牛鬼蛇神」。