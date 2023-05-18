轟國民黨內參民調沒水準　李正皓4點開嗆：郭粉怎麼可能吞得下去？

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨17日正式宣布徵召紛新北市長侯友宜參戰2024總統大選。對於外界傳言人選內定一事，國民黨公布內參民調自清。但政治評論員李正皓認為該民調「是我看過最沒水準、最不公平的民調」，光憑這份民調，郭粉怎麼可能吞得下去，「分裂已經是現在進行式。」

李正皓指出，首先，郭台銘的造勢是從5月7日高雄鳳山開始、bnt疫苗議題是在5月9日爆料李大維傳話開始。換句話說，郭台銘的聲勢是從5月7日才開始逐漸往上爬，但這份民調從5月5開始做，簡單說這份民調數據的前兩天郭台銘一定是在相對低點，把民調時程往前拉用來平衡郭台銘後續高漲的民調，這是國民黨的第一個奧步。

接著，李正皓說，郭台銘的聲勢是一路往上，按理說國民黨5月17日決定進行徵召，民調可以做到5月15，滾動式民調留一天作為幕僚作業足矣，但國民黨卻硬生生的只將民調做到13日就踩煞車。

第三，李正皓提到，在三腳督的狀況下，國民黨只提及侯友宜輸賴清德4.97%、郭台銘輸賴清德5.63%，卻刻意忽略郭台銘個人民調25.57%是贏侯友宜25.43%這部分，且這份民調也證明郭台銘代表出戰還能有效拉開與柯文哲的差距，但上述郭台銘的優勢國民黨完全刻意忽略。

「最後，我最不能忍受的是這份民調的撰寫者邏輯是死亡、連小學生都不如的程度」，李正皓表示，資料寫著「侯輸賴-4.97%、郭輸賴-5.63%」，但「輸」加上「-」等於贏好嗎，負負得正不是小學生都知道的道理？然後國民黨在提名總統的科學文件上用上這麼荒唐的寫法，全黨上下沒人發現？「這種莫名其妙的民調真的能堵住郭粉的嘴？」

對於外界傳言徵召人選內定一事，國民黨公布科學數據、黨籍縣市首長、黨籍立委及立委參選人的徵詢意見。在科學數據方面，黨中央從4月18日郭台銘表達參選意願之後，就納入內參民調，5月份共進行3份；結果顯示，黨內互比，侯友宜是40.77%，郭台銘是31.77%；藍綠對決時，侯友宜36.7%，賴清德34.27%；郭台銘36.9%，賴清德35.63；三腳督時，侯友宜25.43％，柯文哲25.27%，賴清德30.4%；郭台銘25.57%，柯文哲23.97%，賴清德31.2％。

若以政黨對比85%以及黨內互比15%進行綜合比分，侯友宜獲得51.15分，郭台銘獲得48.85分，侯友宜勝出。接著黨籍縣市首長的徵詢意見，林寬裕指出，13個黨籍縣市首長中，有10人支持侯友宜，1人支持郭台銘，另有2人支持黨中央所決定的人選。最後是黨籍立委及立委參選人的徵詢意見，林寬裕指出，總數57人中，有22人支持侯友宜，13人支持郭台銘，另有22人支持黨中央所決定的人選。