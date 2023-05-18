AI威脅人類未來！　路透民調：61%美國人相信

▲AI人工智慧運用海量數據進行精確評估。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社紐約17日綜合外電報導

今天公布的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，61%的受訪美國人表示，快速成長的人工智慧（AI）科技，可能危及人類的未來。

路透社/易普索民調發現，超過2/3的美國人關切AI造成的負面影響，有61%的美國人相信AI可能對文明構成威脅，有22%的受訪者不這麼認為，有17%的受訪者仍不確定。

曾在2020年美國總統大選投給川普的選民中，有70%同意AI可能對人類構成威脅，當年投給拜登的選民有60%如此認為。

就宗教信仰而言，福音派基督徒更可能「強烈同意」AI威脅人類，其中有32%如此認為，非福音派基督徒的比例則是24%。

生命未來研究所（Future of Life Institute）美國政策主任克雷恩（Landon Klein）表示：「這表明大量美國人擔心AI的負面影響」、「我們認為當前時刻類似於核時代的開始…。」

此前，生命未來研究所曾發表連署公開信，呼籲讓強大AI系統的研發暫停6個月，利用這段時間來強化監管及確保系統安全無虞，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也參與連署。