侯友宜最快9月請假捐薪水　競選團隊驚見吳宗憲

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨17日確定徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，侯的左右手、新北市副市長謝政達將辭職投入輔選，新北市法制局長吳宗憲、副祕書長張其強等人也都有望加入。據了解，侯友宜可能會比照朱立倫2015年的模式，請假3個月並捐出薪水，最快可能會在9月或10月開始請假全力衝刺，到時將由副市長劉和然主持市政。

▲國民黨中常會徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

2024總統大選藍綠白人選底定，由民進黨主席賴清德、新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲3強競逐。而原先積極爭取國民黨提名的鴻海創辦人郭台銘也選擇團結，透過臉書發文表示支持國民黨所推出的人選。

▲謝政達是侯友宜的得力助手。（圖／翻攝自新北市政府網站，下同。）

據了解，侯陣營早在3月底就開始布局，屆時將開啟市政、黨務雙引擎選戰模式，侯友宜的左右手、新北市副市長謝政達將辭職全力協助全台組織動員，同時輔選區域立委。在2022年九合一大選為侯友宜拿下破百萬選票的副祕書長張其強，也因為擁有選戰經驗，未來將主攻空戰。

▼▲吳宗憲（上圖）、張其強（下圖）也有望加入侯友宜的競選團隊。

除了謝政達、張其強之外，有「貪官剋星」封號的新北法制局長吳宗憲、出身眷村二代的前青年局長錢念群、市府顧問李麗圳都有望加入輔選團隊。

根據《聯合新聞網》報導，一名近侯人士透露，侯友宜的事假、特休還有3個多月，推測侯9月之前應該還是會以市政為主，9月、10月起才會開始請假全力投入選戰。此外，侯友宜可能也會比照2015年朱立倫的參選模式，請假3個月並捐出薪水。

新北地方人士指出，侯友宜正式投入總統大選之後，謝政達辭職專心操盤，另一位副市長劉和然則會堅守市府，絕不會讓市政運作出現任何停滯狀態，因為市政是侯的根基，不容許在選戰期間出現任何差錯，所以劉和然責任重大。