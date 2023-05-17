代人提款寫錯「拾」字　農會人員追到家裡...婦才知存摺印章遭竊

▲萬丹鄉農會。（圖／取自Google）

記者陳崑福／屏東雄報導

屏東縣萬丹鄉農會新庄延伸櫃檯人員，16日下午發現一位幫人領款的民眾，取款條上大寫「拾」字寫錯了，行員發現多次撥電話都無人接聽，下班後直接根據民眾所留地址前往說明，還被誤認是詐騙集團，警方事後介入了解，意外發現該婦人的印章及存摺都被人偷了，正調閱監視系統，極力緝捕竊賊到案。

萬丹鄉農會今(17)日發表聲明表示，一名領款人自稱是幫某婦人領款，於5/16下午3點26分前往農會新庄延伸櫃檯辧理領款，因取款條金額大寫「拾」寫錯，新庄延伸櫃檯同仁事後發現，以電話聯絡家中數通皆無法接通。於當日營業結束後立即至顧客家中拜訪，而導致被誤認為是詐騙人員。

農會人員請當事人確認存摺及印鑑是否還在時，當事人才驚覺存摺及印章遭竊，並立即報案處理。

農會說，為避免再次發生類似情形，爾後需前往客戶住處所，將會同當地村長一同前往，以証明同仁身份並釐清相關事件原由，以免造成客戶疑慮。並持續加強員工業務的教育訓練。

而經由此事件也呼籲在地鄉親，近來小偷及詐騙集團行事猖獗，請鄉親提高警覺，以免受騙。這次事件造成社會恐慌及疑慮，萬丹鄉農會深感抱歉，並在此致上十二萬分歉意。