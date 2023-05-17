Coldplay突襲加場「抵制黃牛」！政府協調主辦出招　研議實名制

▲酷玩樂團（Coldplay）將於11月來台，文化部也與高雄市政府協調主辦單位，出招抵制黃牛。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者林育綾／綜合報導

疫後演唱會大爆發，國內外知名樂團、歌手紛紛在台開唱，為防堵黃牛現象，文化部除了迅速推動《文化創意產業發展法》重罰黃牛，更積極協調熱門演唱會研議加場或實施實名制。而即將來台在高雄開唱的英國天團酷玩樂團（Coldplay），今（17）日突襲宣布加場來抵制黃牛，文化部及高雄市政府也協調刑事警察局、偵九大隊等全程監督，緊盯購票過程。

文化部長史哲表示，自Coldplay宣布售票後，不僅歌迷沸騰，連高雄市長陳其邁都許願加場，文化部與高雄市政府攜手積極與主辦單位協調後，今日看見加場的好消息，除了期盼擴大門票供給，更希望歌迷朋友一起抵制黃牛，透過官方售票管道購買門票，支持喜歡的歌手。

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Coldplay日前宣布亞洲巡迴演出，台灣場預定11月11日於高雄世運主場館舉行，今17日開放會員預購，短短3分鐘就完售。而為了保障廣大歌迷公平購票權益，文化部及高雄市政府與主辦單位協商，獲主辦單位善意回應，於今日宣布加開第2場，將有機會讓更多歌迷可以進場觀賞演出，紓解搶票壓力。

▲COLDPLAY確定加場，文化部也將協調許多單位來抵制黃牛。（圖／Live nation）



文化部指出，Coldplay演出售票日期與規則，因為配合亞洲巡演整體安排，以加開場次來共同努力抵制黃牛；同時，文化部及高雄市政府也協調刑事警察局、偵九大隊等全程監督、緊盯購票過程。



此外，文化部也正積極協調後續各熱門演唱會主辦及售票單位，除加場可能外，研議實施實名制，亦獲多數主辦及售票單位正面回應。期待後續正式售票時，能以各種可能方案，共同攜手杜絕黃牛，讓所有歌迷朋友都能以官方管道，開心入場。

因應近期演唱會黃牛票猖獗現象，立法院已在5月12日三讀通過《文創法》修正條文，增加重罰黃牛條款。文化部也呼籲，「不買黃牛票也是支持歌手最好的方式」，對於辛苦將最好的創作表現給大家的歌手、團體來說，歌迷最直接的回饋是給他們最好的鼓勵，期盼大家共同維護台灣最自由、多元的創作及展演環境，一起用行動支持喜愛的歌手。