《文創法》修法三讀通過　文化部研議：檢舉黃牛最高拿10萬獎金

▲立院院會今三讀通過《文創法》修法打擊黃牛，文化部也研議，檢舉黃牛最高給10萬元獎金。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院今（12日）三讀通過《文創法》修法，販售黃牛票者，處票面金額10倍至50倍罰鍰，外掛搶票最重判3年，文化部長史哲今指出，文化部已與警政署、刑事局、負責網路偵查的偵九大隊，以及下半年演唱會最頻繁的高雄市政府，優先建立溝通管道，將以「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為，未來將持續與各演唱會舉辦城市合作，同時啟動售票系統輔導優化防堵搶票機制，並研議最高10萬元檢舉獎金，期盼有效遏止黃牛。

立法院今天通過《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，將販售黃牛票者，處票面金額10倍至50倍罰鍰，以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及相關設備（外掛程式、掃票機器人）購買票券，處3年以下有期徒刑或併科新台幣300萬以下罰金。

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針對黃牛條款，史哲表示，文化部已與警政署等單位，以及下半年演唱會最頻繁的高雄市政府，優先建立溝通管道，將以「聯合打牛小組」，共同查緝機器掃票、高價轉售等黃牛行為。史哲強調，未來將持續與各演唱會舉辦城市合作，同時啟動售票系統輔導優化防堵搶票機制，並研議最高10萬元檢舉獎金，期盼有效遏止黃牛。

文化部進一步說明，立法院黨團協商時，也特別於新修正條款納入檢舉獎金法源，目前文化部正積極爭取行政院預算及研擬相關辦法，初步規劃獎金核發基準部分，涉及販售的行政罰部分，檢舉獎金以裁處罰鍰的20%核發獎金，最高以10萬元為上限；涉及掃票刑事罰部分，將於案件移送後核發10萬元獎金；至於檢舉方式，除書面外，文化部也將建立檢舉專區，檢舉人敘明相關資訊，採記名（可獲得檢舉獎金）或不記名方式皆可有效檢舉。在定案後，文化部將儘速公布相關辦法。

史哲也強調，「法律是最終的手段」，從主辦單位、售票端的防堵黃牛，到全民的不做黃牛、不買黃牛票，比起事後的抓黃牛，是更為積極、有效做法，也才能凸顯大家呵護喜歡歌手、團體辛苦創作、演出的心意，呼籲民眾「售票端阻擋黃牛、全民不做黃牛、不買黃牛票」，共同維護市場秩序及呵護所喜歡的歌手與團體。