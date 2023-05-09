演唱會經濟才被酸...Coldplay宣布高雄開唱！他要阿銘夫人別搶票

▲郭台銘日前大酸高雄演唱會經濟。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

鴻海創辦人郭台銘7日晚間在高雄鳳山舉行首場大型造勢活動時，酸高雄現在的演唱會經濟，「真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？」此話引發熱議；而英國天團Coldplay今（9）日宣布年底將來高雄開唱，台灣基進高雄市議員張博洋就在臉書上有感而發表示，「阿銘夫人別搶票。」

高雄近來大型演唱會一場接一場，尤其BLACKPINK連兩天在高雄開唱，就帶來1億8千萬的觀光效益，不過，郭台銘在造勢時質疑，演唱會經濟真的足以支撐一個2百萬人的都市嗎？

▲酷玩樂團（Coldplay）將於11月降臨高雄開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

對此，張博洋反嗆郭台銘，不知道一個靠蹩腳演講造勢選總統的人有什麼資格酸別人演唱會，既然阿銘這麼看不起演唱會，阿銘夫人千萬別跟大家搶Coldplay門票。

張博洋說明，北部不需要強調演唱會經濟，因為對長期重北輕南的台灣來說，北部對演唱會根本習以為常，但是對南部來說，一場又一場的大型展演，是非常重大的藝文產業的轉變。他批評，阿銘想爭取南部選票，「結果我們寶貴的商機被你講的一文不值，你是來幫忙的，還是來羞辱人的？」

▲張博洋反嗆郭台銘，不知道一個靠蹩腳演講造勢選總統的人有什麼資格酸別人演唱會。（圖／記者賴文萱翻攝）

張博洋酸，不想要演唱會也OK，但替代方案是什麼，高雄人要靠郭台銘的核電廠跟機器人過日子嗎？ 難道高雄的餐廳酒吧賣宵夜給機器人吃？或是藝文場館靠核電廠發電？

他最後說，今天是全球最大迴轉壽司店在高雄開幕，希望阿銘用點腦，不要看到新聞又說陳其邁靠壽司養高雄人。