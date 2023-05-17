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響應518國際博物館日　中研院推35個科普展覽今起上線

▲▼中研院與博物館學會攜手，將重磅研究成果化為線上科普展，圖為天文及天文物理研究所推出「追蹤快速電波爆的BURSTT計畫」展，聚焦呈現快速電波爆的天文追蹤之旅。（圖/中研院提供）

▲中研院與博物館學會攜手，將重磅研究成果化為線上科普展，圖為天文及天文物理研究所推出「追蹤快速電波爆的BURSTT計畫」展，聚焦呈現快速電波爆的天文追蹤之旅。（圖/中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

明天是518國際博物館日，中研院數位文化中心為響應國際博物館日，與中華民國博物館學會4度攜手，將重磅研究成果化為線上科普展，以「知綻識放」為主題，匯集國內30家研究機構、博物館、美術館等，推出35個線上展覽，首度運用開放街圖、維基百科與維基數據等開放資料，打造「ALL at Once」探索地圖，視覺化呈現逾300家「開放博物館」內容來源機構的全球據點。

中研院院長廖俊智表示，疫後的實體世界逐步恢復常態，但是博物館的數位轉型勢將持續深化，這次中研院院內各學科特別製作科普線上展，展現各領域知識百花盛開的豐富樣貌，更首度運用開放街圖（OpenStreetMap）、維基百科與維基數據（Wikidata）等開放資料，打造「ALL at Once」探索地圖，視覺化呈現逾300家「開放博物館」內容來源機構的全球據點。

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中研院表示，生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳，長期以植物親緣地理學的方法追溯南島語族的遷徙歷史，提供南島語族遷徙路徑有力證據，這次重磅推出「百年來我們一直認錯的『麵包樹』」展，藉由學名沿革、親緣基因體關係重建等，揭開台灣常見的「麵包樹」學名應為Artocarpus treculianus，與世界上其他地區廣泛栽植的「breadfruit」（太平洋麵包樹，Artocarpus altilis）屬不同物種，並嘗試解答台灣「麵包樹」與雅美人起源的諸多揣測，為探究蘭嶼雅美人祖源與南島語族的擴張議題，提供不同於歷史語言學與考古學的證據。

▲▼中研院與博物館學會攜手，將重磅研究成果化為線上科普展，圖為中研院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳藉由學名沿革、親緣基因體關係重建等，揭開臺灣「麵包樹」學名應為Artocarpus treculianus，與世界上其他地區廣泛栽植的「breadfruit」（太平洋麵包樹，Artocarpus altilis）屬不同物種。（圖/中研院提供）

▲中研院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳揭開台灣「麵包樹」學名應為Artocarpus treculianus，與世界上其他地區廣泛栽植的「breadfruit」（太平洋麵包樹，Artocarpus altilis）屬不同物種。（圖/中研院提供）

此外，中研院天文及天文物理研究所規劃策展，聚焦呈現由特聘研究員兼所長彭威禮領軍的「台灣宇宙電波爆廣角監測實驗」（BURSTT）計畫，透過設計具有大視野和超長基線定位能力的新型望遠鏡，追蹤銀河系附近的快速電波爆及其宿主（星系），期能回答「是否所有快速電波爆都會重複？」此科學謎題。

除了學術科普展與收存展示合作單位的藏品，中研院指出，數位文化中心「開放博物館」亦持續蒐羅國內外館所的開放資料，目前全球內容來源機構已逾300家，遍布東亞、歐洲、美洲、大洋洲等，平台內可供近用的跨地域數位藏品達24萬件。

中研院表示，繼去年首推藏品數位漫遊示範體驗，讓民眾無縫探索全球73家機構與個人精選典藏，今年進一步打造「ALL at Once」探索地圖，首度運用OpenStreetMap、維基百科與Wikidata等，視覺化呈現前述300多家典藏機構的全球分布據點，一窺其在「開放博物館」的所有數位內容。同時，民眾可透過這個地圖，概覽全台博物館。

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