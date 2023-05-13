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中研院與跨國團隊新發現　土星重回太陽系衛星之王

▲▼英仙座流星雨、土星衝在8月接力報到。（圖／台北天文館提供）

▲新研究發現，土星重返太陽系衛星最多之王寶座。（圖／台北天文館提供）

文／中央社

中研院與跨國團隊聯合研究，新發現62顆土星衛星，土星整體衛星數量達145顆，較木星更多，土星再度重返太陽系衛星最多之王寶座，已報國際天文聯合會（IAU）進行認證公告。

負責蒐集微型行星資料的官方組織小行星中心（MPC）在今年初指出，發現太陽系最大行星木星多了12顆衛星，比之前的80顆增加15%，已知總數來到92顆，成為太陽系擁有最多衛星的行星。

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中央研究院研究人員王祥宇今天接受中央社記者採訪表示，中研院天文及天文物理研究所博士後艾希頓（Edward Ashton）、加拿大不列顛哥倫比亞大學教授葛萊曼（Brett Gladman）、哈佛史密森天體物理中心研究人員亞歷山德森（Mike Alexandersen）、法國貝桑松天文台研究人員博帝（Jean-Marc Petit）等組成跨國團隊，發現62顆土星衛星。

王祥宇說明，新發現的衛星都很小，最小的直徑僅2.5公里，無法直接從望遠鏡觀測到，因此研究團隊將2019年到2021年間的觀測資料，以衛星繞土星運行的多種可能速度進行疊圖，發現新的光點後，再比對不同時間套疊的結果，確定其是繞著土星運轉的天體而找出。

王祥宇指出，分析這62顆新發現衛星的軌道，形狀大多比較橢圓，與土星的自轉軸較不垂直，且有多顆的軌道形狀相當類似；因此推測它們不是在土星形成初期就形成的衛星，且原本也沒有這麼小，而是有天體經過土星附近時被土星捕捉，後又與其他天體發生碰撞，碎裂成多塊，形成多顆小衛星。

王祥宇說，因為這些衛星很小、訊號微弱，進行疊加作業時，有時會和雜訊看起來很像，因此要透過肉眼判讀，區分雜訊和衛星，並且要做多時間的比對，「要比較不同時間的資料、判斷哪個時候是同一個天體，這是比較難的」，目前研究結果已報國際天文聯合會（IAU）進行認證公告。

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