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國民黨總統候選人出爐　台南藍軍全力相挺請選民勿信網軍側翼挑撥

▲台南市議會國民黨團表態，同心協力全心相挺徵召的總統人選侯友宜，感謝郭台銘董事長信守承諾，展現政治高度與能量支持侯友宜，藍軍都會放下定見團結相挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團表態，同心協力全心相挺徵召的總統人選侯友宜，感謝郭台銘董事長信守承諾，展現政治高度與能量支持侯友宜，藍軍都會放下定見團結相挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨總統人選出爐！台南市議會國民黨團17日表態，同心協力全心相挺徵召的總統人選，感謝郭台銘董事長信守承諾，展現政治高度與能量支持侯友宜，相信藍軍的兄弟姊妹們都會放下定見團結相挺。

國民黨團指出，眼見民進黨網軍側翼已經開始見縫插針，排山倒海的造謠挑撥訊息也滿天飛舞，黨團請藍軍保持理性冷靜，只要全力團結、不被分化就能在2024下架民進黨！

國民黨團書記長蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝、王家貞、盧崑福、蔡淑惠、許至椿、李中岑、林美燕、蔡宗豪議員，一字排開高呼加油口號，支持國民黨徵召的總統人選候友宜。

蔡育輝指出，黨團唯一支持中常會通過的總統徵召人選，基層非常憂心國民黨會重蹈2020年覆轍，怕再繼續過著水電、藥物甚麼都缺、毒品、詐騙治安敗壞、恐懼戰爭的日子，感謝郭董臉書公開信全力支持黨徵召人選，此信猶如一顆定心丸，讓大家看到郭董君子之爭，真的是無私無我，為了中華民國人民奮鬥不懈的人格高度，高瞻遠矚的遠見讓人佩服，黨團相信藍軍一定會團結同心，下架民進黨。

▲台南市議會國民黨團表態，同心協力全心相挺徵召的總統人選侯友宜，感謝郭台銘董事長信守承諾，展現政治高度與能量支持侯友宜，藍軍都會放下定見團結相挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞拿著手板呼籲支持者，國民黨總統人選出爐，民進黨網軍側翼已全面出動，分別假扮郭粉及侯粉，在網路互相攻擊製造仇恨，希望侯粉與郭粉支持者自我克制，以免被利用卻不自知，請藍軍支持者不分郭粉、侯粉、韓粉共同攜手，因為大家都是「中華民國粉」。

國民黨團喜見總統人選的徵召平和出爐，再次感謝郭台銘董事長展現君子之爭的磊落和大肚，樹立國民黨政治競爭的典範，也懇請藍軍兄弟姊妹們團結、團結再團結，全力在2024年下架民進黨，期望能與民進黨打一場光明磊落的選戰，請民進黨不要只會利用網軍側翼，製造假新聞抹黑對手，這樣的伎倆只會讓人民唾棄，讓民進黨在2024順利被下架。

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