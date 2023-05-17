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台南市人行道普及率六都最低　陳怡珍籲請依行人為本的概念改善

▲台南市議員陳怡珍表示，目前全台人行道普及率達43.86％，台北市、新北市人行道普及率各有66.76％與65.78％，六都最低的是台南市39.05％。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍表示，目前全台人行道普及率達43.86％，台北市、新北市人行道普及率各有66.76％與65.78％，六都最低的是台南市39.05％。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍表示，去年美國知名媒體CNN指出台灣雖以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但惡名昭彰的交通讓人卻步，尤其缺乏行人空間，讓觀光客猶如行走在地獄。

陳怡珍提出數據顯示，目前全台人行道普及率達43.86％，其中首善之都台北市、新北市人行道普及率各有66.76％與65.78％，六都最低的是台南市39.05％。對此，工務局蘇局長表示，台南市人行道設置的困難經常受限於計畫道路限制，如健康路、東寧路、府前路等都屬於20米寬的道路，卻因為設計為主要道路的關係，未設置人行道，擔心影響汽機車通行空間。

陳怡珍強調，舊城區的道路設計已不符合現今行人為本的概念，雖然在調整上有困難，但市府還是應該逐步去做。未來，市府應加強宣導人本交通概念，重視行人權益，並在學校周邊廣設人行道。目前台南市雖已在大港國小、立人國小設置通學步道，同樣家齊高中至進學國小通學步道改善工程也在發包中，但陳怡珍要求工務局應全面盤點各學校週邊的步行空間，保障學童上下學的安全，絕對是首要任務。

陳怡珍指出，台南市北區重興綠園位於重興社區活動中心旁，近期因週遭大樓陸續完工進駐，使用率逐漸提升，但園內遊具因豔陽長期曝曬導致發燙，孩童根本無法嬉戲；再加上沙土泥濘，草枯土地裸露，造成民眾不便，失去提供遊憩的意義，要求工務局儘速編列經費改善。另外，文元公園將改造為北區首座滑軌特色遊戲場，預計今年7月份完工啟用，屆時公園設施使用率勢必增加，周圍步道破損情形恐怕更形嚴重，請工務局務必協助翻新改善。

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