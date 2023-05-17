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黃暐瀚揭賴清德弱點多　「若當選兩岸打仗機率最高」

▲▼賴清德出席2023「三明治新世代」親子園遊會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃暐瀚分析，賴清德最致命的弱就是「若當選兩岸打仗機率最高」。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德代表民進黨出征2024總統大選，目前綜合各家民調皆領先國民黨、民眾黨參選人，但媒體人黃暐瀚17日也分析賴清德最直接的弱點就是「若當選兩岸打仗機率最高」，此外，還有民進黨7年多執政的包袱，像是疫苗採買的問題，近期詐騙、行人地獄的問題，都將是賴清德要面對的難題。

黃暐瀚在廣播節目《POP撞新聞》中指出，賴清德最直接的弱點就是「若當選兩岸打仗機率最高」，這就是最致命的缺點，此外，還有民進黨執政7年來的包袱，例如疫苗採買不夠透明、到處都是詐騙、行人地獄的問題，都是人民厭煩的重點。

黃暐瀚強調，賴清德目前對兩岸的論述還無法安穩住人民的心，現在看來民進黨當選，兩岸開戰的機率還是比國民黨或民眾黨當選高，他認為，2024的選舉動點就是「戰爭與和平」，這是賴清德要面對的問題，有些選民就是認為選擇國民黨，兩岸才不會發生戰爭。

此外，黃暐瀚提到，賴清德的網路操作稍嫌生疏，「沒有比較沒有傷害」，他直言，與總統蔡英文比較起來，賴清德的社群經營就是沒那麼純熟。他舉例，賴清德日前的吃播在民進黨的YT頻道播放，為何不串流賴清德個人YT？且吃播影片的標題完全沒有提到賴清德，這樣觀看人數怎麼會多？他建議，賴清德要拍美食影片，不如回到本命區台南或家鄉萬里，這樣還比較能吸引目光。

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