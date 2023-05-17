國民黨今徵召侯友宜　總統府副秘揭未來總統3核心能力

▲總統府副秘書長黃重諺今天接受節目專訪。（圖／齊有此理提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨中常會17日下午將公布總統徵召人選，幾乎篤定就是提名新北市長侯友宜。總統府副秘書長黃重諺稍早受訪表示，未來台灣總統需要具備3項核心能力，一是對國際事務的認識和處理能力，二是了解經濟的下一步是什麼，三是獲得國際和國人的信任；至於美國是否會信任曾自稱「務實的台獨工作者」的賴清德，黃說，「我認為這方面不會有問題」。

黃重諺今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，主持人王時齊詢問，對於未來中華民國的總統有何期待？黃重諺表示，以他政治幕僚的觀點，現在台灣即將成為全球20大經濟體，許多國家希望找台灣合作，全球重要廠商也看到台灣已經從過去的大中華經濟圈，變成有持續發展潛力的前端，對此，台灣需要什麼樣的元首？未來要擔任總統的人，要有自覺：自己同時也會是國際級的領袖之一。

黃重諺表示，未來台灣總統必須要有3項核心能力：第一是對國際事務的認識和處理能力，第二是經濟，第三是信任。王時齊追問，「不當強國的棋子」與「大國等距」是否算擁有對國際事務的處理能力？黃反問，在威權和民主之間，有沒有中間這個東西？投票和不能投票，中間是什麼？這不需要多說。

黃重諺強調，當未來台灣總統坐在北約秘書長面前時，必須有能力告訴對方，台灣需要的是什麼？總統必須有能力知道國際社會的關切，而這也是賴清德身為副總統工作的日常；此外，未來國家元首對於經濟，必須了解現在已經走到哪裡，下一步是什麼，而不是回過頭來，說要回到一中市場，這種說法對全球經濟市場是完全脫鉤、斷線的。

最後，黃重諺說明，第三個核心能力是信任，代表著「國際是否信任你」、「國民是否信任你」。王時齊詢問，美國人會信賴曾經自稱「務實的台獨工作者」的賴清德嗎？黃篤定地說，「我認為這方面不會有問題」，維持現狀是台灣共識，且這件事一定會變成全球共同的語言：台海要維持現狀，反對任何破壞現狀。他說，台灣的下個元首，要有能力確保這個事情。

此外，對於王時齊關切黃重諺對於賴清德、侯友宜、民眾黨主席柯文哲的評價，其是否具備這3個核心能力，黃重諺僅說，距離選舉還有半年，相對之下，執政黨是比較豐厚的，同時也很期待，在野黨可以一起來，讓3個核心能力變成台灣政治人物的共同能力。