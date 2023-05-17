藍狂批賴清德脫口「房價現在在降」　民進黨：惡意政治攻擊

▲民進黨總統參選人賴清德昨天晚間與青年學生座談。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德16日晚間與青年座談時，面對學生提問房價議題，賴當場反問：「你有沒有注意到房價現在在降？」引發軒然大波。對此，民進黨發言人張志豪17日表示，惡意的政治攻擊並不會解決國人長期所關心高房價等問題，並指國民黨惡意扭曲原話，已偏離公共政策討論的意義和價值。

張志豪解釋，賴清德回應學生的說法主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象，強調民進黨政府長期運用政策工具，透過立法及持續推動社會住宅目標，解決高房價問題，但特定政黨及有心人士竟無視賴主席整段發言之原意，為了政治目的，斷章取義，國民黨甚至惡意扭曲指「賴清德竟回應『台北房價現在在降』」，不過，賴清德昨天說法並沒有指「台北」房價，此等惡意攻擊，已完全偏離公共政策討論的意義和價值，民進黨予以譴責。

張志豪指出，還原賴清德昨天的逐字內容，他提到「第一個，你有沒有注意到房價現在在降？主要是因為利息提高了嘛，國際局勢的影響，從美國升息，連帶其他國家升息，所以房價就下來了」。張解讀，這段話主要在闡述一個包括國際情勢在內的總體趨勢和現象，此外，賴也談到，如果人口不是往北部集中，每一個地方都可以發展，房屋的需求壓力減少，房屋漲價的機會也會減少。

張志豪強調，民進黨政府推動居住正義，有多項具體作為：包括完成修法，杜絕不當炒房及健全租屋市場；建立租賃專法，房客承租安心，房東出租放心，例如押金不得逾2個月租金，防止房東房客權力義務不對等；實價登錄2.0三法，資訊充分揭露；強力稽查預售屋交易，遏止紅單炒作及換約牟利；《平均地權條例》修法，防止預售屋哄抬炒作。五、房地合一2.0修法，防杜不動產短期交易。

此外，張志豪也說，政府也積極興辦社會住宅，截至今年4月底，包含既有、新完工、興建中及已決標待開工的直接興建社宅共7萬3225戶，包租代管社宅累計媒合6萬6910戶，合計已超過14萬135戶。規劃中直接興建社宅則有5萬1736戶，包租代管社宅每季穩定成功媒合6000戶以上，8年20萬戶社會住宅的目標預計可依序達成，其中，租賃專法以及專責推動政府主導營運管理社會住宅的國家住都中心都是由賴清德主席擔任行政院長時推動並通過。

張志豪呼籲，特定政黨及有心人士勿再惡意斷章取義，回歸公共政策討論的本質，就各自政策立場及主張提出建設性看法或做法，才是正辦。