快訊／國民黨提名侯友宜　賴清德提「3點共識」：天佑台灣

▲民進黨主席賴清德今天發表談話。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨17日下午提名新北市長侯友宜參選總統，民進黨總統參選人、黨主席賴清德也在中常會表示，期待所有政黨提名的候選人，都能有確保中華民國台灣主權不被侵蝕、政治不是為少數人服務、告訴全世界民主是台灣的品牌價值等3點共識，「這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動，天佑台灣、感謝大家」。

賴清德今天在中常會發表談話指出，選舉已愈來愈近，各黨候選人也陸續浮出檯面，衷心希望這次選舉過程是良性競爭外，更衷心期待，所有政黨提名候選人，都能有以下3點共識。

賴清德表示，第一，這場選舉的過程與結果，一定要確保中華民國台灣主權不被侵蝕，自由民主憲政體制不被破壞，這是國家領導者的基本使命，必須堅守；第二，尊重多元、關心弱勢、建立公義社會是台灣最美的價值，政治不是為少數人服務，是為多數一般人民服務，政治的方向不能走偏，要走穩、走對。

賴清德說，第三，台灣是國際社會的一員，是自由民主陣營重要夥伴，在全球產業分工、智慧科技發展中，更扮演重要角色，國際社會對台灣的一致看法是，可以信賴的夥伴、充滿活力的民主，這是台灣的品牌價值，既為台灣帶來經濟繁榮，也為台灣帶來民主保障，這場選舉的結果，將告訴全世界，這個品牌價值是否繼續維持提升，這個民主社會是否依舊活力滿滿、不怕困難，這塊土地上的人民始終保持善良、堅韌、樂觀、積極。

賴清德直言，「我期待，所有參與這場選舉的對手，都能有以上的體認與使命，在這樣的前提下，這不是一場誰勝誰負的選舉，而是一場凝聚台灣共識的民主團結運動，天佑台灣、感謝大家」。