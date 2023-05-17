　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

▲▼2022台灣同志遊行今天下午登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲立法院修法通過，已婚同志伴侶可准用《民法》規定收養子女。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院16日三讀修正《司法院釋字七四八號解釋施行法》部分條文，已婚的同性伴侶將可準用《民法》規定，共同收養子女或收養他方子女。對此，民進黨台北市議員何孟樺說，未來她會在市議會繼續關注性別議題、擔任大家的後盾，讓台北「同志友善城市」的稱號名符其實，繼續進步。

何孟樺說，今天5月17日是「國際不再恐同日」，也是《司法院釋字第748號解釋施行法》立法4週年。同婚專法施行的這4年，政府用實際行動讓世界看見，台灣已經是個成熟、友善、多元的民主國家。

何孟樺說，到了2023年，是政府讓同婚專法更好、更完備的一年，在1月，台灣先是開放登記跨國同婚，昨天，也開放了同志家庭共同收養規定。除了要感謝政府為所當為，以及立法委員們的推動，更要感謝這些年頭不畏風雨、一路倡議的性別團體和民眾，「沒有你們，就沒有今日令人驕傲的台灣」。

「愛不分性別，更不分異同。」何孟樺說，在同婚專法更加完備之下，台北市也要加緊腳步、超前部署，完善同志共同收養流程，保障跨越血緣的愛。未來，她也會在市議會繼續關注性別議題、擔任大家的後盾，讓台北「同志友善城市」的稱號名符其實，繼續進步。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／郭台銘臉書發聲了！
19歲短裙妹遭三寶擊落！　她滾3圈痛苦趴地
才抓IU手「又偷戳丁海寅」！　台網紅前科影片被挖
超胸女穿美美進超商！　得知真相崩潰大哭
快訊／雙載機車撞樹！　17歲少年卡樹幹慘死
獨／陸客用「這招」偷跑來台！　天數不同價碼曝光
公審女客！咖啡廳老闆「真面目曝光」　臉書被灌爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

郭侯之爭將落幕！他曝郭台銘內部民調領先　「心中一定很多問號」

爆鄭文燦論文審查報告被列為機密　王鴻薇：要跟蔡英文一樣30年？

藍提名侯友宜成定局　台中議員超不爽...質疑「誰知他是不是內鬼」

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

義肢男沒鑰匙酒後睡家門　「人腿分離」路人嚇壞報警

「自由在香港已被抹滅」　英國前首相：不希望發生在其他國家

「一場無遊戲規則的比賽」　游盈隆批藍總統提名：比蔣介石更獨裁

「習近平傾向非武力」　英國前首相：讓中國知道侵略台灣後果嚴重

立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

郭侯之爭將落幕！他曝郭台銘內部民調領先　「心中一定很多問號」

爆鄭文燦論文審查報告被列為機密　王鴻薇：要跟蔡英文一樣30年？

藍提名侯友宜成定局　台中議員超不爽...質疑「誰知他是不是內鬼」

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

批藍綠只會口號治國　黃珊珊舉北市政績：柯文哲執行力毋庸置疑

入監前鄉親互擁力挺！送菜刀「拔刀相助」　李玄在哽咽

維持壽險業「淨值比監理」　金管會：可做的生意「已比銀行多」

雪橇犬玩水！嚇到「開飛機耳」狂叫　飼主衝過去見超孬畫面傻了

宋慧喬、韓韶禧驚傳不出演《自白的代價》！　公司回應：難以確認

去洗衣店順便買刮刮樂　她買2張竟「連中頭獎」！爽抱回4600萬

台東縣幼兒莫德納雙價BA.4／5疫苗　今起提供接種

帶來酷表演！持修宣布參加樂天桃猿動紫趴

傳台新金曾開價合併、換股比0.584：1　新光金：依法辦理

郭台銘：信守承諾　支持侯市長下架無能政府

花蓮天文旅遊系列「染一片天空」接棒　賞星找尋柿染靈感

快訊／Coldplay宣布加場！11月高雄連唱兩晚　最後搶票時間公開

政治熱門新聞

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

確定徵召侯友宜！郭辦稱未受邀　國民黨：另擇適當場合再邀

朱立倫頭大？7家民調一次看！　侯友宜、郭台銘互有領先

郭台銘尋合作　柯文哲：他把話堵死了

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

柯文哲1原因曝侯友宜出線會很痛苦

徵召結果提前曝光？　國民黨議員喊：恭喜侯友宜！感謝郭台銘

賴清德：台北市房價所得比不至於繼續攀升

助理賓士後擋風玻璃遭砸　徐巧芯說明

失望郭粉喊「非郭不投」！　出征朱立倫嗆：國民黨死在你手上

如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

正妹女議員遇狼師！　發考卷在她手心寫2字

賴清德的「造浪者」是他！　英扁大將入陣

未來有望搭檔郭台銘？　侯友宜：期待郭為國為民做更多事

更多熱門

相關新聞

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

賴清德喊私校退場校地蓋社宅　范雲讚雙贏：活化校產又確保公共性

副總統兼民進黨主席賴清德昨（16日）與政大學生座談表示，私校退場後的校地可公益使用，納入社會住宅範圍。對此，民進黨立委范雲17日表示，這是既能保有公共性又活化校產的具體方式，但要注意兩前提，校產應優先提供給有需求的教育單位使用，並專輔學校退場或自行退場改辦。

同志收養　為孩子未來開啟新可能

同志收養　為孩子未來開啟新可能

國民黨徵召侯友宜選總統　陳其邁說話了

國民黨徵召侯友宜選總統　陳其邁說話了

徐巧芯評侯友宜「少一味」　他回：要就事論事

徐巧芯評侯友宜「少一味」　他回：要就事論事

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　QA前後文看這裡

完整全文／賴清德回應「高房價議題」　QA前後文看這裡

關鍵字：

何孟樺民進黨同性婚姻民法

讀者迴響

熱門新聞

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

玖壹壹健志、Mia認愛1年罕見放閃！

台網紅莫莉「尾隨緊抓IU」遭出征！尷尬過程全被拍

這4家公司股票恐成壁紙！面臨下市櫃危機

李燕再婚「新店陳大少」！　深夜突放閃：我認定他了

明變天！　「全台下最大」時間曝

王思佳租豪宅又爆刁難買家！「買不起又不搬」

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈：再次真心感謝

買豆漿沒忍住…《原子》男偶像與狼人殺女神「騎樓身體交纏」

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

起底李燕老公「新店陳大少」背景！

長腿妹正吃海底撈「當場脫了」辣照瘋傳

最夯做愛地點　車震只排第4名

即／國民黨徵召侯友宜　盧秀燕不出席今中常會

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面