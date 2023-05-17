立院修法同性伴侶可共同收養子女　何孟樺籲北市府完善相關流程

▲立法院修法通過，已婚同志伴侶可准用《民法》規定收養子女。（圖／記者許敏溶攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院16日三讀修正《司法院釋字七四八號解釋施行法》部分條文，已婚的同性伴侶將可準用《民法》規定，共同收養子女或收養他方子女。對此，民進黨台北市議員何孟樺說，未來她會在市議會繼續關注性別議題、擔任大家的後盾，讓台北「同志友善城市」的稱號名符其實，繼續進步。

何孟樺說，今天5月17日是「國際不再恐同日」，也是《司法院釋字第748號解釋施行法》立法4週年。同婚專法施行的這4年，政府用實際行動讓世界看見，台灣已經是個成熟、友善、多元的民主國家。

何孟樺說，到了2023年，是政府讓同婚專法更好、更完備的一年，在1月，台灣先是開放登記跨國同婚，昨天，也開放了同志家庭共同收養規定。除了要感謝政府為所當為，以及立法委員們的推動，更要感謝這些年頭不畏風雨、一路倡議的性別團體和民眾，「沒有你們，就沒有今日令人驕傲的台灣」。

「愛不分性別，更不分異同。」何孟樺說，在同婚專法更加完備之下，台北市也要加緊腳步、超前部署，完善同志共同收養流程，保障跨越血緣的愛。未來，她也會在市議會繼續關注性別議題、擔任大家的後盾，讓台北「同志友善城市」的稱號名符其實，繼續進步。