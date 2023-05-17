南消獻聲廣播電台　共同守護民眾居家防火安全

▲台南市消防局第七大隊灣裡分隊，與勝利之聲廣播電台合作，辦理「強化住宅防火安全宣導」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升市民防火意識，增進防火防災觀念，台南市消防局第七大隊灣裡分隊17日上午與勝利之聲廣播電台合作，辦理「強化住宅防火安全宣導」，針對開車族及廣播族透過空中廣播進行宣導，讓開車族可以利用行車時間及收聽廣播族群利用工作或閒暇時收聽廣播，吸收各種消防知識，以保障居家場所消防安全。

這次防火宣導內容重點項目為「提升家用電器設備本質安全」、「建構不易起火及易於避難之居住環境」、「普及住宅用消防安全設備」等多項內容，藉由宣導當中讓聽眾們加強使用電器安全的觀念、建立逃生通道保持暢通及認識住宅用火災警報器的功能，透過本次活動希望能將正確的防火知識向全民推廣，讓市民朋友可以建立安全又防火的居住環境，落實宣導正確消防觀念及遭遇緊急危難應變能力。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次宣導活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。

消防局長李明峯也呼籲市民朋友，住宅用火災警報器價格便宜、容易安裝檢測，可及早通報火災發生及早逃生，維護居家安全請裝設住宅用火災警報器，讓我們的生活環境更加安全宜居，請多加利用。