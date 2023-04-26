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豐禾營建工程捐贈住警器　支持南消推動居家防火安全

▲豐禾營建工程有限公司捐贈1000只住宅用火災警報器予消防局，提供弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲豐禾營建工程有限公司捐贈1000只住宅用火災警報器予消防局，提供弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為保障市民生命財產安全，增進民眾住宅防火意識，豐禾營建工程有限公司熱心公益，特別捐贈1000只住宅用火災警報器予台南市消防局，提供弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設，提升市民居家防火安全，同時也展現了企業社會責任的典範。

台南市推廣安裝住警器已行之有年，近年來亦不乏許多成功逃生案例；自2019年1月1日起迄今，因住警器成功動作而減災的火警案件已累積有116件，成功逃生人數有225人。豐禾營建工程有限公司深知住警器對於居家防火安全的重要性，主動捐贈1000只住警器，以實際行動回饋社會，愛心不落人後，期盼藉由善舉提升住警器裝置率，守護民眾生命財產安全，並讓更多人關心居家防火防災議題。

▲豐禾營建工程有限公司捐贈1000只住宅用火災警報器予消防局，提供弱勢族群及火災高風險住宅場所裝設。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，感謝豐禾營建工程有限公司推廣公益，對於消防工作的支持與肯定，捐贈住警器造福本市市民，也希望此慈善義舉能有拋磚引玉的善心迴響。此次捐贈的住警器將針對台南市火災高風險住宅場所全數投入補助，幫助市民能及早獲知火災發生並及時逃生，提升本市的居住安全。

消防局局長李明峯呼籲，社會大眾應重視自主居家防火，主動於家中居室、廚房及樓梯間裝設住警器，其具備及早通報、便於安裝、價格便宜、易於檢測、免插電源之特性，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難逃生，以降低火災造成的傷害及損失，讓民眾生活安全更有保障。

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