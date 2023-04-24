路上千元鈔飛舞！台南好心女撿4萬3送警局　失主開心請吃蛋塔

▲鄭姓女子騎車遺失43000元現金，被好心人樂姓女子發現撿拾送交警方招領，在警方協助下，鄭女現金失而復得十分開心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

樂姓女子4月21日下午2時許騎車至安南區安中路與同安路口，停等紅燈時，突迎面飄來千元鈔海，她趕緊停車將鈔票拾起，驅車前往台南市警三分局安中派出所報案，警員許駿揚清點後發現現金計有新台幣43000元，依規定受理。

安中所長曾婉甄見金額龐大，尚無人認領，心想失主相當心急，即再次聯繫樂女了解拾獲經過，並調閱拾獲地點影像，發現鈔票疑似從1名機車騎士身上掉落，而後再調閱車牌聯繫車主。

當時人在澎湖的車主，接獲員警來電，起初以為是詐騙集團，經員警再次說明並確認相關細節，確實是43000元失主無誤。失主鄭女於4月23日晚上6時許到派出所表示，因不清楚遺落地點，僅能憑藉記憶回想當日行經路線沿路尋找，但搜尋不到，心想「就當是被更需要的人拾獲了」來安慰自己，所以未報警。沒想到，一聽到員警通知，感到相當開心。

身為烘培師的鄭女更親自準備點心至派出所，感謝樂女的熱心及員警為民服務的熱忱，讓原本已不抱期待的她「失而復得，幸好有您」。

市警三分局呼籲，民眾隨身物品應裝載妥適，避免掉落；倘若不慎遺落，除沿線尋找外，亦可前往派出所詢問或報案遺失物。