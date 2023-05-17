鄭正鈐讚侯郭展高度「讓藍已初步整合」　盼未來郭台銘能幫站台造勢

▲鄭正鈐17日出席國民黨中常會，並於會前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（17日）宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統。對此，國民黨立委兼黨中常委鄭正鈐表示，儘管徵召過程中紛紛擾擾，但當郭台銘發文恭喜侯友宜時，之前的紛擾就已告一段落，相信接下來就是國民黨大團結，爭取非綠聯盟，一起來下架民進黨。另外，鄭正鈐也說未來他的選舉造勢場，也希望郭台銘到場站台。

國民黨17日中常會前，由黨主席朱立倫宣布徵召侯友宜參選2024總統，現場來了多名黨籍縣市長、黨務幹部，但郭台銘並未出席。對於郭台銘未到中常會是否覺得可惜？鄭正鈐說，到選舉還有很長的路要走，相信郭會在適合的時機點，且不只一次出來恭喜侯，相信接下來就是國民黨大團結，爭取非綠聯盟，大家一起來下架民進黨。

媒體詢問鄭正鈐郭台銘出走國民黨可能性高嗎？鄭表示，郭台銘不斷強調是要徵召最強戰隊，一個月前也說不管徵召是誰，將會強力支持另外一方，而郭今天的臉書文，也確實做到，甚至也透露昨跟侯友宜面對面時，已經當面恭喜侯，這是很好君子之爭，是2024政黨競爭很重要的開始，代表國民黨在徵召過程中已經初步達到整合跟團結。

有關中常委對挺侯跟挺郭派有不同意見，鄭正鈐說，儘管徵召過程中紛紛擾擾，但郭台銘跟侯友宜展現了高度，當郭發文恭喜侯時，之前的紛擾就已告一段落，相信郭提出的和平、繁榮、清廉等主張，肯定將得到侯的關注，甚至侯很可能納入政見，這是非常好的過程跟結局。

至於未來自己參選新竹立委連任的造勢會上，是否將找郭台銘站台？鄭正鈐回應，選舉過程中一定希望各方面有影響力的朋友、KOL站台支持，相信不只是郭，也希望侯友宜來幫他站台。

▼侯友宜獲朱立倫徵召參選2024總統。（圖／記者林敬旻攝）