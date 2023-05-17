開第一槍！曾站台力挺郭台銘　南投議長何勝豐宣布退出國民黨

▲何勝豐(紅圈處)過往力挺郭台銘 。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

國民黨今（17日）宣布徵召新北市長侯友宜參選2024總統，但在地方引起反彈。過往力挺郭台銘的南投縣議會議長何勝豐，下午宣布退出國民黨，黨證隨後繳回南投縣黨部。

▲郭台銘台中造勢活動，2人於會場握手。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday新聞雲）

何勝豐接受《東森新媒體ETtoday》記者電訪時表示，縣議會屬合議制，本屆議員以無黨籍和民進黨籍為多數，加上為肯定縣長許淑華就任以來不分黨派的服務，退黨是為了保持中立，讓縣府預算審議順利，另強調與郭台銘未獲徵召無關。

許淑華表示得知何勝豐退黨消息有點意外，因為議長不只是帶領整個議會，也曾經在黨最艱困的時候，也擔任過南投縣黨部主委，也幫黨部募款、協調的工作，議長在議會裡頭，不管藍綠都很照顧，也得到很多議員的肯定，以同黨同志的立場，還是希望在定期會可以跟議長再一次溝通，希望能繼續留在國民黨努力，也會請中央跟議長再研究看看，可以用什麼角度取得勝選。

何勝豐聲明稿：

南投縣議會議長何勝豐，為保持行政中立，顧及議員席次非國民黨超過半數，宣布退出國民黨，黨證交回縣黨部。

議長說：本屆議員黨籍，以無黨籍及民進黨人數為歷屆最多，而議會之議事運作，勝豐身為議長自當中立自持，不偏不倚，以縣民為重。

再則許淑華縣長上任迄今，不分黨派，為鄉親努力奔走，謀取福利，勝豐亦與有榮焉，勝感欽佩，為了讓許縣長能無後顧之憂好好施政，勝豐慎重在此宣布退出中國國民黨，黨證隨後繳回南投縣黨部。

▲何勝豐聲明稿。（圖／民眾提供）