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大陸 大陸焦點 特派現場

連兩天殺6人！北京「校園兇殺」全面封鎖消息　官方噤聲1天後通報

▲▼北京16歲高中生連兩天殺人。（圖／翻攝自微博）

▲北京16歲高中生連兩天殺人。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

社群媒體15日曝光，北京人大附中通州校區發生一起重大兇殺案，一名高中二年級學生連兩日持刀捅傷多人，瘋傳死傷者包括學校副校長和母親，事件至少造成2人死亡，但詳細傷亡不明。隨後，相關關鍵字與資訊在大陸微博基本「被消失」。1天後，北京警方終於通報相關案情。

通州公安分局17日中午通報，2023年5月15日8時許，通州公安分局接報一起學校內學生傷人案件。警方經工作，將犯罪嫌疑人張姓男子（16歲）當場控制。

經查，張男於上課期間在教室內毆打17歲女同學張男某，並先後將進行勸阻的囤某某（43歲）、高某（53歲）兩名男老師打傷，3名傷者均及時就醫，無生命危險。

▲▼北京16歲高中生連兩天殺人。（圖／翻攝自微博）

▲官方發布。（圖／翻攝自微博）

經進一步調查，張男還涉嫌於周日晚上在鄰居家中將60歲男子焦某某、55歲女子王某某殺害，二人為夫妻關係。張男並於周一早上將51歲母親曹某某毆打致昏迷。目前，張男已被通州公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

此前，「人大附中通州校區」的校園慘案訊息在網上瘋傳，但在陸網很快就被封鎖、刪文。有網友稱，高二生犯案動機可能與感情糾紛有關，但並未獲證實。

北京校園驚傳重大兇殺！高二生「砍死副校長」　刀捅多人至少2死

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