五股工廠命案！昔日好友翻臉嗆「讓你開不下去」　老闆一刀刺死他

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市五股區昨(13日)驚傳凶殺案，經營五金工廠的葉翁(73歲)過去曾廠房內一塊空地租給陳姓友人(56歲)，但因陳屢屢酒後鬧事，葉翁因此將他趕走。不料陳因此懷恨在心，屢次前來工廠鬧事，13日傍晚陳又到工廠騷擾，放話要讓葉的工廠「開不下去」。葉翁一聽頓時失去理智，竟一刀將陳男捅死。警方到場當場將葉翁逮捕，全案依殺人罪嫌移送法辦。

▲葉翁一刀將陳男刺殺。（圖／記者陳以昇翻攝）

初步了解，葉翁在五股區凌雲路二段經營一家五金配件加工廠，陳姓好友也是同行，過去曾租下葉翁工廠內一塊空地當作自己的廠房兼住所，但由於陳男嗜酒，每每酒後就會鬧事，長期下來葉翁不堪其擾，因此決定不租，將陳趕離工廠。

陳男遭驅離後懷恨在心，屢屢在酒後回到工廠鬧事。13日傍晚5時許，陳男又到工廠騷擾，當場與葉翁爆發口角，陳怒放話「要讓你的工廠也開不下去！」葉翁一聽當場失去理智，抄起水果刀就往陳男胸口刺入，當場血流如注。

事後陳男緊急送醫搶救後宣告不治，葉翁也遭警方逮捕，全案依殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▼陳男案發前騎著機車前往葉翁工廠。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方現場查獲兇刀。（圖／記者陳以昇翻攝）