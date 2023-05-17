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社會 社會焦點 保障人權

臨時工撩妹被阻竟13刀刺死正義哥　關鍵1分鐘自首獲減刑定讞

▲▼殺,謀殺,刀子。（圖／CFP）

▲男子撩妹被阻，竟持利剪殺人。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

擔任臨時工的台北市男子趙志仁，2021年11月晚間，在台北市艋舺公園內喝酒時，竟拉住路過的女子攀談，遭拒絕後還推倒女子，一旁蔡姓男子趕緊出手制止。趙男不滿撩妹被拒，竟持利剪朝蔡男身上狂刺，殺害對方。警方獲報後欲展開追緝，趙男卻在警方通報前1分鐘，到派出所自首殺人。一審將趙男判刑12年與4月（得易科罰金），二審更將趙男輕判11年與4月，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

判決指出，有毒品、妨害公務、傷害等多項前科的50歲趙姓男子，在工地擔任臨時工。2021年11月晚間8點左右，他在台北市艋舺公園內與多人飲酒，這時他突然出手，拉住一旁路過的張姓女子，開始攀談；女子驚恐，甩開趙男的手，趙男竟出手將女子推倒。一旁的蔡姓男子趕緊出手制止，趙男竟抽出水果刀，恐嚇蔡男；眾人趕緊勸架，並搶下水果刀。

趙男不滿，欲上前推擠蔡男卻反而被蔡男推倒。氣急敗壞的趙男衝到對街的五金大賣場買了2把利剪，又回來恐嚇蔡男，並刺傷蔡男臀部；眾人又趕緊奪下利剪並壓制趙男，蔡男則趁隙以酒瓶敲擊趙男頭部。趙男暴怒，又衝回賣場再購買2把利剪，這次回頭就朝蔡男猛刺；由於刺擊力道太猛，鮮血四濺，眾人也擔心被波及，無人上前制止。蔡男身中13刀倒臥血泊中，被送醫急救後不治。至於趙男則逃逸無蹤。

轄區員警接獲報案，還不知兇手為何時，趙男就帶著利剪到派出所自首。他自首殺人後，員警也接獲通知，確認趙男涉有重嫌，要求機動警網鎖定追緝，前後時間相差僅1分鐘。趙男遭收押後，檢方依殺人罪嫌提起公訴。

一審法院認定他犯殺人罪，但依自首減刑規定，判刑12年；另外趙男也揮利剪傷害周邊勸架的人，這部分也判刑4月、得易科罰金12萬元。案件上訴二審，高院根據法醫研究所鑑定報告，認為死者傷勢集中在四肢，可見趙男並非攻擊重要器官、臟器，不具有殺人故意，改依傷害致死罪判刑；另外再依照自首減刑規定，輕判11年。傷害部分仍維持4月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。

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