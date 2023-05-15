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重案回顧／伴屍吃麥當勞等前夫回家　蛇蠍女預謀閹殺失敗原因曝光

廖男（左）犯案後到處躲藏，警方根據他的網路帳號，在台中某網咖將他逮捕。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

高雄15年前發生一起駭人聽聞的雙屍命案，楊姓女子離婚後，為搶回3歲的女兒，夥同廖姓男友侵入前夫家，狠心殺害前公婆。兩人犯案後，還冷血拿著偷來的錢買麥當勞在客廳享用，等待潘姓前夫返家再殺他。

廖男連殺潘父潘母後還是不肯罷手，和楊女拿著偷來的1千元，到麥當勞購買餐點。2人天真地以為，若將楊的前夫一起殺害，就可由廖假裝潘，將潘家的房子及土地賣掉，決定再次返回潘家，在客廳享用餐點，等待潘男返家。2人甚至想好，要先用鈍器把潘打昏、綑綁，再用水果刀閹割其生殖器，一刀一刀將他凌遲致死，但因久久等不到潘，2人覺得疲累，才決定離開。

楊女偵訊時向警方供稱，逃亡期間常夢見枉死的前公婆找她索命，落網後反而鬆了一口氣；廖男則表示，女童其實是他和楊所生，為了要回骨肉，才會殺害潘老夫婦。但警方向楊求證，楊卻駁斥，表示和廖一直保持朋友關係，直到離婚後和廖同居，才首次發生性關係，女兒是她和前夫所生。

楊女（圖）為搶回女兒、奪取前夫家的錢財，與男友合謀殺害前公婆。（東森新聞提供）

潘家親友回憶，楊女19歲嫁到湖內後，經常嫌東嫌西，也一直換工作，後來乾脆待在家裡，不願上班，整天看電視、打電腦，還常和婆婆發生齟齬；潘母無奈，包辦所有家事，甚至還要煮三餐給楊吃，沒想到最後竟遭前媳婦夥同外人狠心殺害。

針對這起雙屍命案，法官審理後認為，廖男年輕力壯，不認識死者，雙方也無冤仇，卻為了潘家的錢財殺人，態度冷血，判處死刑定讞；楊女雖然惡行也很重大，但念她涉世未深，思女情切，也沒有親手殺人，坦承犯行，將她判處無期徒刑。

廖男遭判死刑後，至今依舊關在牢裡，尚未槍決；楊女目前仍在獄中服刑，為自己的犯行贖罪。至於潘男，後來找到真心疼愛女兒的另一半，三個人共組家庭，開啟新的人生。


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