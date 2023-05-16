　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京校園驚傳重大兇殺！高二生「砍死副校長」　刀捅多人至少2死

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

▲傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

北京高中校園驚傳血腥命案，社群媒體紛紛流傳北京人大附中通州校區一名高中二年級學生，兩日內持刀捅傷多人，傳出包括副校長和母親，事件至少造成2人死亡，但詳細傷亡不明。目前，沒有相關部門證實傳聞和回應此事。另外，相關關鍵字與資訊在微博基本「被消失」。

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

香港星島日報引述網路消息指，事發在周日（14日）晚上，北京人大附中通州校區一名17歲張姓高二學生，持刀捅傷多人，並將自己的母親也砍成重傷。

周一（15日）早，張姓學生又到學校砍傷一名同學，並疑似砍死一名副校長。隨後，該生在涉嫌刺傷2名教職員後，隨即遭到壓制逮捕。據傳，整起事件已造成2人死亡，受傷人數不明。

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

▲▼該命案在社交軟體上瘋傳。（圖／翻攝自推特、微博）

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

網上流傳一張人大附中內部情況通報的截圖，圖片顯示，該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及校長被殺，也未提及事發原因。

目前，「人大附中通州校區」的校園慘案訊息在網上瘋傳，但在陸網很快就被封鎖、刪文。有網友稱，高二生犯案動機可能與感情糾紛有關，但並未獲證實。官方對此事也尚無具體說明。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／金曲歌王！　入圍名單出爐
快訊／金曲歌后入圍名單來了！　6人爭奪
快訊／金曲台語歌王、歌后　入圍名單出爐
國1「撞賓利」畫面曝光！　車頭一路猛推撞爛G了
北京校園重大兇殺！高二生「砍死副校長」　至少2死
告知徵召結果？昨才夜會長談　朱立倫今午直奔郭台銘家再會面
LIVE／金曲34入圍名單公布！
捲款落跑！公司人去樓空　逾150家廠商損失5千萬
快訊／八仙塵爆第2波團訟開打　求償52億
6師逼死學弟...女高中生揭教官性騷又霸凌　2471字血淚文
銀行願跟進「周休三日」？　台銀董座曝2大考量

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京校園驚傳重大兇殺！高二生「砍死副校長」　刀捅多人至少2死

大陸各機場全面恢復「快捷通關」　台胞證、港澳居民通行證均適用

生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

22歲少婦分娩！產房外4男搶當「孩子爸爸」...真相曝光網全鼻酸

鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠　目前保護力已減弱

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值「勝過黃老師」2年前已爆紅　身分起底

武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘一聽霸氣回應...賓客全讚爆

遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」　涉事公司道歉

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

北京校園驚傳重大兇殺！高二生「砍死副校長」　刀捅多人至少2死

大陸各機場全面恢復「快捷通關」　台胞證、港澳居民通行證均適用

生4胞胎！軟爛尪攤手「養不起」落跑　她下跪哭求父賣房付醫藥費

22歲少婦分娩！產房外4男搶當「孩子爸爸」...真相曝光網全鼻酸

鍾南山：大陸約有12億人感染過新冠　目前保護力已減弱

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值「勝過黃老師」2年前已爆紅　身分起底

武漢頭號黑道大哥遭逮　從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘一聽霸氣回應...賓客全讚爆

遭轟侮辱解放軍！陸脫口秀演員被「無限期停演」　涉事公司道歉

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

共軍證實　美中機艦曾於東沙群島海域交手

尬牛奶冰沙、椰奶西米露！　夏季限定「愛文芒果手搖杯」回來了

金曲獎34／完整入圍名單！青峰、熊仔6人搶歌王　徐佳瑩、A-lin 6人歌后戰

看膩白色？蘋果「透明耳機」盒裝照片曝光

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

健保部分負擔新制7月如期上路！　薛瑞元：這兩天就會預告

數位部與電信業者協力推動偏鄉網路普及與應用　網路人口涵蓋率達95%

賈吉打擊眼神漂移看哪裡？全因休息室太吵：熱議教頭被趕出場

國1「撞賓利」畫面曝光！他往左切下秒撞上　車頭一路猛推撞爛G了

英國民眾「超過7成」反對周休三日！　55％德國人也說No

大陸熱門新聞

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

挖呀挖老師神曲再＋1！2天破30萬按讚

燒烤店老闆中1億頭獎　爽到砸店

「挖呀挖老師」爆紅遭醜化　本人高EQ回應了

她撿「神秘球」忘車上　1周後生出上百隻

網紅武僧遭黑衣人偷襲　轟少林寺不講武德

疑因孩子被長期欺負！　英文老師上門殺光霸凌者全家

夫趴引擎蓋不讓走　狠妻直撞前車全程曝

婚禮上婆婆宣讀「4家規」！新娘霸氣回應賓客讚爆

陸第一季汽車出口超越日本成全球冠軍 電動車成擴大銷量關鍵

女子遭墓園廣告轟炸　崩潰求助醫生

22歲少婦分娩！產房外4男搶當爸...真相曝光網鼻酸

挖呀挖原為2人組！閨蜜顏值勝過黃老師

傳北京校園重大兇殺　學生刀捅副校長等多人至少2死

更多熱門

相關新聞

伴屍吃麥當勞等前夫回家　她預謀閹殺失敗原因曝

伴屍吃麥當勞等前夫回家　她預謀閹殺失敗原因曝

高雄15年前發生一起駭人聽聞的雙屍命案，楊姓女子離婚後，為搶回3歲的女兒，夥同廖姓男友侵入前夫家，狠心殺害前公婆。兩人犯案後，還冷血拿著偷來的錢買麥當勞在客廳享用，等待潘姓前夫返家再殺他。

友翻臉嗆「讓你工廠開不下去」　老闆一刀刺死他

友翻臉嗆「讓你工廠開不下去」　老闆一刀刺死他

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

女屍藏塑膠桶　美男涉殺菲女友

女屍藏塑膠桶　美男涉殺菲女友

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

峇里島情侶「神秘5小時」慘死　法醫說話了

關鍵字：

北京人大附中通州校區命案張童殺人

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

全台連下3天！　雨最大時間曝

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面