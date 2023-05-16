北京校園驚傳重大兇殺！高二生「砍死副校長」　刀捅多人至少2死

▲傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

北京高中校園驚傳血腥命案，社群媒體紛紛流傳北京人大附中通州校區一名高中二年級學生，兩日內持刀捅傷多人，傳出包括副校長和母親，事件至少造成2人死亡，但詳細傷亡不明。目前，沒有相關部門證實傳聞和回應此事。另外，相關關鍵字與資訊在微博基本「被消失」。

▲▼傳北京人大附中通州校區發生命案。（圖／翻攝自推特等）

香港星島日報引述網路消息指，事發在周日（14日）晚上，北京人大附中通州校區一名17歲張姓高二學生，持刀捅傷多人，並將自己的母親也砍成重傷。

周一（15日）早，張姓學生又到學校砍傷一名同學，並疑似砍死一名副校長。隨後，該生在涉嫌刺傷2名教職員後，隨即遭到壓制逮捕。據傳，整起事件已造成2人死亡，受傷人數不明。

▲▼該命案在社交軟體上瘋傳。（圖／翻攝自推特、微博）

網上流傳一張人大附中內部情況通報的截圖，圖片顯示，該學生名叫「張童」，家住通州區後北營家園三區。母親目前仍在搶救當中，受傷的學生無大礙，一名受傷的教師仍在搶救中。張童已被警方控制，不過通報未提及校長被殺，也未提及事發原因。

目前，「人大附中通州校區」的校園慘案訊息在網上瘋傳，但在陸網很快就被封鎖、刪文。有網友稱，高二生犯案動機可能與感情糾紛有關，但並未獲證實。官方對此事也尚無具體說明。