如何說服「挺郭派」？　侯友宜：責任來了我一肩承擔

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨預計今（17）日下午中常會上徵召新北市長侯友宜參選2024總統。侯友宜上午市政會議後受訪，被問到如何說服「挺郭派」，他強調，他一生永不改變的心願就是「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴，守護國家、守護人民」。再次表達了捍衛中華民國的決心。

侯友宜上午在市政會議後受訪，媒體問到，下午的中常會是否會發表什麼演說？侯友宜回，「謝謝，尊重黨的規劃」。媒體也問到，520黨中央似乎要為他辦造勢活動？，侯也說，「我會按照黨中央規劃、步驟走」。

媒體也問到，現在「挺郭派」似乎有些不滿聲音，未來如何整合「挺郭派」？侯友宜說，他一生永不改變的心願就是「責任來了，我一肩承擔，義無反顧、全力以赴，守護國家、守護人民」。

媒體再問，有沒有什麽做法具體整合非綠跟郭董的做法？侯說，因為國家現在面臨了百廢待舉，內部又有衝突，唯有大家團結在一起，共同守護我們這一塊家園。所以，面對所有要團結國家共好的，都會攜手並進。

另，媒體也問到，是否會害怕民眾黨黨主席柯文哲與郭台銘合作？侯說，朋友越多越好，有共同價值、信念，更有共同為守護國家的決心，要一起並肩作戰。

