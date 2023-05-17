黃暐瀚評徵名侯有3狀況　「提誰民調能贏賴清德才是重點」

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨中常會今（17）日將徵召2024總統參選人，無意外的話該人選就是新北市長侯友宜。但對於另一位競爭對手鴻海創辦人郭台銘，今天是否會出席中常會展現團結，也備受外界關注。資深媒體人黃暐瀚分析三種狀況，並強調「國民黨會不會團結是黨主席朱立倫的工作，但就算侯郭兩人團結，藍營是否真能在下次總統民調超越30%，或超過民進黨主席賴清德，才是重點。」

黃暐瀚指出，下午兩點郭台銘會不會出現在中常會上，將是藍營「第一階段」能否團結的重要指標。他分析，國民黨若徵召侯友宜恐有三種狀況發生，第一「徵召侯，郭支持，藍營大團結」；第二「徵召侯，郭神隱放空，之後不幫忙也不扯後腿」；第三「徵召侯，郭負氣出走，獨立參選或與柯合作，分散藍營勢力」。

黃暐瀚表示，如果之前郭台銘說的「一定團結」算數，以上所述三種狀況，只有第一種狀況可能會發生。然而他也質疑，前天晚上國民黨主席朱立倫「告知郭將徵召侯」的場面，為何需要談到四個半小時？談完後，隔天還有什麼理由需要再次「朱郭會」？顯然郭台銘還有情緒來讓朱立倫安撫。

「清官難斷家務事，國民黨會不會團結是黨主席的工作，但就算『侯郭』兩人大團結，士氣大振的藍營，是否真能在下次總統民調超越30%，或超過賴清德，才是重點。」黃暐瀚強調，無論提名侯友宜還是郭台銘都不重要，重要的是誰能贏過賴清德。

黃暐瀚指出，國民黨提名侯友宜後挑戰才開始到來，包括「侯友宜該如何與深藍族群建立信賴關係」、「侯友宜的各項政策論述如何補足」、「侯友宜是否願意支持核能發電？」、「民調落後要如何追趕超越賴清德？」，以及帶職參選的負面影響等。他提及，從1996年中華民國民選總統以來，從未有過「帶職參選的總統當選人」，侯友宜會不會是「第一個」，就等明年總統大選見真章。