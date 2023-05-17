拜託一定要團結！　李彥秀曝藍支持者「焦慮到掛身心科門診」

▲許多藍營支持者擔憂，侯友宜或郭台銘出線後，藍軍會無法團結。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨將於今天下午的中常會公布徵召新北市長侯友宜參選2024，鴻海創辦人郭台銘是否出席，備受外界關注。國民黨台北市議員李彥秀16日也在臉書分享，有藍營支持者擔憂國民黨徵召後無法團結，「焦慮到不敢看新聞」、「家人為了挺侯、挺郭吵到不同桌吃飯」，但她強調，今天過後不僅是提名完畢，更是藍軍團結的開始。

李彥秀提到，她前兩天去醫院探病，一位藍營支持者在走廊拉著她問道，「藍營最後能團結嗎？我的孫子真的要上戰場了嗎？我已經焦躁到來掛身心科門診」，她握著這位白髮蒼蒼阿嬤滿是皺紋的雙手說，「對不起，讓你擔心了，我們一定會團結，徹底下架獨裁專制的民進黨政府」，臨別前，老阿嬤緊握著她不斷重複道，「拜託了！一定要團結！」

李彥秀感嘆，看著老阿嬤略帶駝背的身影，緩緩地消失在人潮擁擠的診間走道，還不時回頭望著她，自己的眼淚不爭氣的落了下來，她坦言，「焦慮到不敢看新聞」、「家人為了挺侯、挺郭吵到不同桌吃飯」，都是藍營支持者這陣子的心聲。

李彥秀表示，郭台銘熱愛國家，時時刻刻以台灣為念，國際觀、兩岸視野更是無人能及，白手起家的經歷更是「台灣夢」的實踐者；而侯友宜基層出身，學經歷完整，公職生涯有為有守，從政12年施政表現都是第一，更是民眾最信賴的政治人物。她強調，過去一個月，面對綠營議員猛烈的攻擊，侯友宜充分展現對臺灣未來發展的藍圖規劃，兩岸與國際關係立場，以及民生經濟的熟悉；郭台銘則展現驚人的爆發力，重新燃起民眾對於政治的關心與熱情，更直指兩岸和平穩定的關鍵因素。

李彥秀認為，不論是郭台銘或是侯友宜，視野與高度都是台灣不可多得的治國良才，更有能力帶領臺灣邁向2030關鍵時刻的政經轉型。

「今天過後，不僅僅是徵召提名完畢，更是藍軍團結的開始」，李彥秀強調，不論最後是由侯友宜或是郭台銘獲得徵召，她相信，以兩位的高度與格局，絕對會毫無保留的給予支持及祝福，打贏2024這場關係到台灣前途的選戰。

但李彥秀也提到，雙方支持者的情緒，更需要受到關心與呵護，這些基層支持者不僅僅是藍軍的根基，更是台灣穩定的力量，「團結、呵護、守候」不僅僅是侯友宜、郭台銘以及黨中央的責任，更是所有藍軍從政同志的責任。