大迴轉被叭嚇到原地自摔　騎士見1幕驚：感覺常常在倒

記者黃翊婷／綜合報導

一名騎士日前行經新北市汐止區民權街二段時，遇到一名戴著桃紅色安全帽的大哥直接在路上大迴轉，趕緊按喇叭提醒，對方似乎被嚇了一跳，當場原地自摔，再一臉尷尬爬起來。原PO表示，大哥的機車煞車拉桿是彎的，「感覺是常常在倒的慣犯」；不過，也有其他網友指出，大哥的拉桿也有可能不是摔的，而是停車時不小心被撞彎。

▲大哥被喇叭聲嚇到自摔。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享一段行車記錄器影片，拍攝騎士11日上午7時許騎車行經新北市汐止區民權街二段時，一名頭戴桃紅色安全帽的大哥似乎剛在超商買完東西，跨上機車就想來個大迴轉，他見狀立即按喇叭提醒。

▲然後再自己爬起來。

沒想到大哥聽到喇叭聲之後，竟然嚇到原地自摔，接著自己爬起來並把機車扶正，臉上神情十分尷尬。騎士事後將影片公開並表示，「讓我一早就精神百倍，拉桿倒之前就是彎的，感覺是常常在倒的慣犯。」

其他網友也紛紛留言表示，「左邊的牛角原來是這樣來的」、「大哥有一種，即使沒有車來，他也會自己摔倒的感覺」、「這扶車起來的表情跟動作也太逗，真的嚇到那種」、「一大早就直接地板動作」。不過，也有網友認為，大哥的拉桿可能是以前停車被撞彎的，「這不用摔車也會有吧，我停在新北市，下班機車就被強制改裝了。」

還有眼尖網友提醒，大哥倒地時右手還握著油門把手，容易造成暴衝，這樣的行為很危險，幸好這起事故並未造成傷亡，否則後果不堪設想。