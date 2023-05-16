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社會 社會焦點 保障人權

北部22員警「勾結業者」鑽漏洞　圖利車主4.7億遭起訴

▲▼臨檢、路檢、攔檢。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲北部22名員警涉勾結代辦業者，開立不實罰單，圖利車主高達4.7億元。（圖／非當事員警／資料照）

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

北部22名員警涉勾結代辦業者，開立不實罰單，大鑽《道路交通管理處罰條例》漏洞，圖利上千名車主，總金額高達4.7億元。新北地檢署16日依貪污治罪條例起訴新北19名員警、桃園2名員警、新竹1名警員，合計22人，包括一名派出所所長。

根據道交條例規定，危險駕駛或超速60公里以上，「吊扣」汽車牌照6個月；如果車主未懸掛大牌、在吊扣期間行駛，「吊銷」牌照。實務上來說，如果牌照被「吊銷」，便無法繼續被「吊扣」，此時車主只要繳交罰鍰，重新驗車申請牌照，就能立即上路。

有15名代辦業者嗅到商機，看準道交條例實務漏洞，2018年起接受許多車主委託，並勾結22名員警，刻意製造違規，包括「未懸掛車牌違規」、「停車再刻意拆卸牌照讓員警不實取締」、「車主未實際開車到舉發現場」、「代辦業者直接用簡訊或Line傳車籍資料給員警開不實罰單」等4種。

檢警調查認為，此舉讓遭吊扣牌照的車主免去3到6個月無法使用車輛的限制，涉圖利車主，若以iRent租車各車種平均每小時租金290元計算，每日上限2900元，加上不實罰單達數百張，圖利金額總計高達4億7千多萬元。

涉案的22名員警中，以新北三重警備隊榮姓警員圖利車主約5700萬元最多，位階最高者則是新北汐止社后派出所董姓前所長。另外，桃園大安派出所周姓警員、板橋信義派出所廖姓警員分別收受2000元、1萬5000元賄款，還有一名詹姓汽車檢驗員涉收賄1萬3000元。

檢方16日偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴22名員警、15名代辦業者、1名詹姓汽車檢驗員及2名白手套，總計全案共40人遭起訴。

 

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