　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，因台開案被判4年徒刑定讞，26日上午前往台南地檢署報到入監執行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，獲准假釋出獄。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁親家趙玉柱涉及台開內線交易、侵占台灣省桌球協會公款等案件，遭判刑4年3月定讞。他2021年10月間到台南監獄發監執行，並於2022年3月間獲准赴明德外役監服刑。而他向矯正署申請假釋，於3日獲准，檢方聲請高院裁定，高院剛剛才准趙玉柱假釋期間交付保護管束。趙玉柱最快今天就能出監返家。

無獨有偶，趙玉柱的兒子趙建銘，2父子都是2021年10月間發監執行，也一起被移送明德外役監服刑。趙建銘已於上月21日獲准假釋出獄，當時就預估趙玉柱也會儘速獲准假釋出獄。

趙玉柱、趙建銘父子於2005年間透過母親簡水綿的名義，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲，1年內大賺3億多元。經當時的立委邱毅爆料後，檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建等人，均參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。案經多次更審後，高院在更五審中以《速審法》減刑，最後將趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年。全案再上訴，最高法院2021年10月間駁回上訴定讞，趙建銘父子陸續發監執行。另外趙玉柱曾任台灣省體育會桌球會會長，他挪用公款450萬元，被檢方依照「公益侵占罪」提起公訴，最後遭判刑1年2月定讞，他2015年10月間已經先因此案發監執行。而台開案定讞後，檢方對他所犯二案聲請定應執行刑，最後法院裁定應執行有期徒刑4年3月。

趙氏父子因台開案發監後，2人也因獄中表現良好，一併獲准到明德外役監服刑。趙建銘於上月21日獲准假釋出獄，而趙玉柱也在本月3日獲准假釋，檢方聲請法院裁定保護管束，高院於5日傍晚裁准。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
劉德音、魏哲家年薪暴增6成　雙雙升破6億以上
高鐵跳電延誤！旅客擠爆　退費規定出爐
活蟲狂抖畫面曝！廠商「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生
台大財金妹被騙271萬爆氣！　痛罵金管會主委：你走後門嗎
快訊／婦收衣服墜11樓慘死　兒返家崩潰
快訊／超商店員墜13樓慘死！　「2男羈押禁見」
快訊／誤飲老鼠藥果汁！　45歲同居女喪夫：原本自己要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

中職二軍／林益全、郭阜林開轟　統一獅11比7台鋼

宣明智設「挺郭夜宴2.0」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

王仁甫提敏感話題「再結一次婚」！　孫協志不忍反擊：有什麼好說嘴

財富自由「不是看獲利多寡」　她曝3致富關鍵：也要處理感性面

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

台灣虎航三年來首度轉虧為盈、EPS1.07元　2、3季估有更好表現

劉德音、魏哲家年薪爆增約6成　雙雙升破6億元以上

4歲女兒編故事「爸媽都死了」　陳怡蓉發現童話共同點：是否要開始改片單

鄭浩均對江少慶拚首勝　王建民提供克服首局症心法

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

澳洲交換生誤食險喪命！女密友曝果汁加老鼠藥原因

行車糾紛…天道盟「逼喝10瓶保力達」

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動

更多熱門

相關新聞

即／捲泰山經營權之爭　台灣最美女董座挨告了

即／捲泰山經營權之爭　台灣最美女董座挨告了

泰山（1218）經營權之爭越燒越烈，公司派董事代表詹皓鈞3日才到控告代表龍邦（2514）的市場派董事劉偉龍帶刑事警察局隊長林榮政闖入會議，誣指獨董杜英達遭恐嚇，使得會議中斷，5日下午，泰山律師再追加提告，指另名獨董陳敏薰也在場幫腔謊稱杜英達的確遭不詳人士恐嚇，因此也要控告陳敏薰涉嫌誣告罪。

中監核准陳水扁第34次展延保外就醫　國民黨團批：民進黨踐踏司法

中監核准陳水扁第34次展延保外就醫　國民黨團批：民進黨踐踏司法

王齡梓／竊者罰百倍賠償誰規定的

王齡梓／竊者罰百倍賠償誰規定的

葉世文刑期再加8年6月　妻提上訴遭駁

葉世文刑期再加8年6月　妻提上訴遭駁

遭質疑拖延執行死刑　法務部：38死囚釋憲中

遭質疑拖延執行死刑　法務部：38死囚釋憲中

關鍵字：

法律人權陳水扁趙建銘趙玉柱台開案內線交易貪污有罪定讞假釋

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面