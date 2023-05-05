快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

▲前總統陳水扁親家趙玉柱，獲准假釋出獄。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁親家趙玉柱涉及台開內線交易、侵占台灣省桌球協會公款等案件，遭判刑4年3月定讞。他2021年10月間到台南監獄發監執行，並於2022年3月間獲准赴明德外役監服刑。而他向矯正署申請假釋，於3日獲准，檢方聲請高院裁定，高院剛剛才准趙玉柱假釋期間交付保護管束。趙玉柱最快今天就能出監返家。

無獨有偶，趙玉柱的兒子趙建銘，2父子都是2021年10月間發監執行，也一起被移送明德外役監服刑。趙建銘已於上月21日獲准假釋出獄，當時就預估趙玉柱也會儘速獲准假釋出獄。

趙玉柱、趙建銘父子於2005年間透過母親簡水綿的名義，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲，1年內大賺3億多元。經當時的立委邱毅爆料後，檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建等人，均參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。案經多次更審後，高院在更五審中以《速審法》減刑，最後將趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年。全案再上訴，最高法院2021年10月間駁回上訴定讞，趙建銘父子陸續發監執行。另外趙玉柱曾任台灣省體育會桌球會會長，他挪用公款450萬元，被檢方依照「公益侵占罪」提起公訴，最後遭判刑1年2月定讞，他2015年10月間已經先因此案發監執行。而台開案定讞後，檢方對他所犯二案聲請定應執行刑，最後法院裁定應執行有期徒刑4年3月。

趙氏父子因台開案發監後，2人也因獄中表現良好，一併獲准到明德外役監服刑。趙建銘於上月21日獲准假釋出獄，而趙玉柱也在本月3日獲准假釋，檢方聲請法院裁定保護管束，高院於5日傍晚裁准。