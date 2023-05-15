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快訊／啟動防逃！「腳鋸傷」聲請延期遭駁回　北斗鎮長2天後發監

▲北斗鎮長李玄在因腳傷申請延期被駁回。（圖／記者唐詠絮翻攝）▲北斗鎮長李玄在以腿傷為由聲請遭駁回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲北斗鎮長李玄在因腳傷申請延期被駁回。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮鎮長李玄在6年前涉嫌關說讓民眾得以進入清潔隊倒廢棄物，犯圖利罪被判1年10月徒刑、褫奪公權2年，最高法院12日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，李玄在今天以左腳遭到鋸傷為由向檢方送出延期聲請駁回，確定將於18日上午10點入監服刑，縣府將派人代理北斗鎮長，判決日起3個月內辦理補選。

李玄在今天下午接受電訪指出，他於今年5月初，因路樹倒塌前往協助鋸樹，在過程中鋸子掉落，將左大腿割了一道超過10公分的傷口，還引發蜂窩性組織炎，預定5月21日拆線，至今傷口仍舊紅腫，這幾天都在吃止痛藥，忍痛一拐一拐走路上班，如今卻因為高院啟動防逃機制，送出延期聲請也遭到駁回，心裡非常莫名難過。

據刑事訴訟法第467條規定，「受徒刑或拘役之諭知而有，心神喪失者、懷胎5月以上者、生產未滿2月、現罹疾病，恐因執行而不能保其生命者」，依檢察官指揮，於其痊癒或該事故消滅前，停止執行。

檢察官表示，李玄在是否有因身體健康因素，可於發監執行後由監獄委請醫師實施監康檢查判定：另外有鎮務需交接、有父親需安頓等，檢察官表示此乃受刑人因犯罪所須付出的代價，實為制度所必然，這些理由第467條停止執行之事無關，與法無據，礙難照准。

▲李玄在涉貪汙案二審改判1年10月。（圖／ETtoday資料照）

李玄在家族在地方被稱為「第一家族」，李父(李順銘)也是北斗鎮長，因涉及賄選案被高院判當選無效被解職，後來由李玄在妻子楊麗香補選連任二屆，卸任後由丈夫李玄在披掛戰袍出征，由於為人正直，獲得多數人的肯定，高票當選後，在地方建設及社會福利表現亮眼。

由於李玄在當初犯案實是擔任鎮長楊麗香的服務處主任，並非公務員，不符「公務人員任用法」第28條規定，必須要「曾服公務有貪污行為」才能禁任公務員。因此李玄在出獄後，回到政壇可能性極高，由於三個月內會辦理補選，目前被點名的人選有民進黨前縣議員江熊一楓、本屆高票落選的顏宏霖，也不排除李玄在妻楊麗香投入補選。

彰化縣政府對此指出，依地方制度法第78條第一項第一款規定，鄉（鎮、市）長涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者。由縣政府停止其職務。另依同法第82條第二項鄉（鎮、市）長停職者，由縣政府派員代理，將於收到判決書後，依地方制度法相關規定辦理後續程序。

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