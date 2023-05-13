　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抽菸騎車違規右轉...遇警攔查狂逃　原來是酒駕「已經第4次」

▲▼陳姓男子先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到前往途中，因交通違規遭警攔查，再度被查獲酒駕。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼陳姓男子先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到前往途中，因交通違規遭警攔查，又再度被查獲酒駕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓男子（47歲）日前邊騎車邊抽菸還違規紅燈右轉，恰巧遭巡邏員警發現攔查，但他卻沒停車還加速逃逸，過程中還差點撞上機車，員警攔下時，發現他全身散發酒味，經酒測果然酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌移請偵辦。

三民第一分局十全路派出所員警於11日13時許，巡邏行經民族一路時，發現一名男子邊騎機車邊抽菸外，還違規紅燈右轉，員警立刻上前攔查，男子見狀心虛加速逃逸，途中還差點撞上前方停等紅燈的機車，警方將男子攔下時，發現他身上散發濃濃酒氣，當場實施酒測，果然酒測值超過法定標準值，當場將他帶返所偵辦。

▲▼陳姓男子先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到前往途中，因交通違規遭警攔查，再度被查獲酒駕。（圖／記者吳世龍翻攝）

經查後，警方發現陳姓男子這已經是他第4次遭查獲酒駕。陳男說，當天自已在午餐時有喝一杯高粱酒，先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到趕去的途中，又因違規遭警攔查，所以才會心虛加速逃逸。

警方表示，除了公共危險罪外，陳男騎機車紅燈右轉，違反道路交通管理處罰條例第53條第2項規定（處600以上至1800元以下罰鍰）；又手持香菸騎車，違反道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定（處600元罰鍰），均一併予以開單告發。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
直擊／SJ厲旭現身！　粉絲擠爆
日本人「突然不來台灣了！」　3殘酷原因曝光
好東西都被帶到地下！　漢武帝「外葬坑」挖出驚人寶物
遭懷疑當下「未按緊急斷電鈕」　中捷回應了！
快訊／衛冕軍勇士遭淘汰！　湖人闖西區冠軍賽
孫生性幻想對象「竟是反骨成員」！　曾做過她春夢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

學生媽辣誘男師…妻「靈修吃素」他暈車　法官認證包養討不回百萬

派出所前撞電桿「警車也遭殃」　女乘客躲民宅...原來是通緝犯

闖紅燈拒檢又逆向行駛　警開8罰單+吊扣牌照...車裡還有毒品

酒駕男被攔檢！報出「十八銅人」名號　理由太瞎警察都笑了

遭懷疑當下「未按緊急斷電鈕」　中捷澄清：斷電箱≠緊急停車鈕

騙找駭客幫追債...惡警竟坑被害人52萬　貪污罪送辦+兩大過免職

烏來民宿突冒大火！警消破窗救出1女　休旅車燒到只剩骨架　

母親節收謝卡！　暖警霸氣一句「有事找我」助受暴婦重生

抽菸騎車違規右轉...遇警攔查狂逃　原來是酒駕「已經第4次」

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

學生媽辣誘男師…妻「靈修吃素」他暈車　法官認證包養討不回百萬

派出所前撞電桿「警車也遭殃」　女乘客躲民宅...原來是通緝犯

闖紅燈拒檢又逆向行駛　警開8罰單+吊扣牌照...車裡還有毒品

酒駕男被攔檢！報出「十八銅人」名號　理由太瞎警察都笑了

遭懷疑當下「未按緊急斷電鈕」　中捷澄清：斷電箱≠緊急停車鈕

騙找駭客幫追債...惡警竟坑被害人52萬　貪污罪送辦+兩大過免職

烏來民宿突冒大火！警消破窗救出1女　休旅車燒到只剩骨架　

母親節收謝卡！　暖警霸氣一句「有事找我」助受暴婦重生

抽菸騎車違規右轉...遇警攔查狂逃　原來是酒駕「已經第4次」

神隱6天肇事孕婦終現身！靈堂哭崩下跪道歉　女童父忍淚：別這樣

學生媽辣誘男師…妻「靈修吃素」他暈車　法官認證包養討不回百萬

柯瑞毛巾摀臉難掩失落！與詹皇相擁　柯爾相信勇士核心還能爭冠

羅智強破兩道關卡強勢勝出　大安區外溢效應可助2024總統

派出所前撞電桿「警車也遭殃」　女乘客躲民宅...原來是通緝犯

直擊／SJ厲旭「現身華山1914」粉絲擠爆！　指定吃鼎王、芒果冰：會胖2KG

闖紅燈拒檢又逆向行駛　警開8罰單+吊扣牌照...車裡還有毒品

2023臺北節能家電嘉年華　家電一元起標只剩一天！

今夏限定彩妝必買品項一次看！SUQQU嫩黃超吸睛、香奈兒絕美玫瑰色

防盜窗墜樓跟著「落下2血物體」　路人驚閃逃過一劫

王淨、曹佑寧罕見放閃！　情侶杯文「藏3細節」甜炸：滿滿的愛

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

社會熱門新聞

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

93歲母奔300km　為見68歲受刑兒

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

孩子想養寵物　一家人竟當街搶貓

林淑雅躺49分亡　中捷：SOP沒檢查車底

31年前「三重連續命案」傳靈異！　17歲少女冤魂夜夜索命

假陸戰隊棄單180便當　還嗆「炸店」

她買車隔月被扣牌　竟是前車主的錯

台中環保市場火警　整排攤商陷火海

撞擊瞬間！轎車開自動駕駛撞緩撞車　撞爛還起火

中捷翻版？南港工地整捆鐵條從天而降

北市母殺子長照悲歌！老母5萬交保

更多熱門

相關新聞

英醉男撞倒70歲婦　前後輪兩度輾過她

英醉男撞倒70歲婦　前後輪兩度輾過她

英國警方12日公布一段恐怖酒駕畫面，43歲男子塞爾伍德（Steven Selwood）酒後駕駛一輛四驅休旅車，在十字路口撞上一名騎著腳踏車的70多歲老婦人後，還繼續踩油門，用前後輪兩度輾過她，事後更被驗出酒測值超標4倍。塞爾伍德於4月28日被法官依危險駕駛、酒駕造成重傷害等罪名判處2年3個月有期徒刑。

金門首宗國民法官法案件！酒駕男撞死人遭起訴

金門首宗國民法官法案件！酒駕男撞死人遭起訴

軍人酒駕超速撞電桿爆炸　害死友人下場曝

軍人酒駕超速撞電桿爆炸　害死友人下場曝

新娘遭酒駕撞死　老公重傷醒來忙辦後事

新娘遭酒駕撞死　老公重傷醒來忙辦後事

無照貨車司機酒駕狠撞　25歲騎士腦死器捐

無照貨車司機酒駕狠撞　25歲騎士腦死器捐

關鍵字：

酒駕酒測值公共危險罪道路交通管理處罰條例

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面