抽菸騎車違規右轉...遇警攔查狂逃　原來是酒駕「已經第4次」

▲▼陳姓男子先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到前往途中，因交通違規遭警攔查，又再度被查獲酒駕。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名陳姓男子（47歲）日前邊騎車邊抽菸還違規紅燈右轉，恰巧遭巡邏員警發現攔查，但他卻沒停車還加速逃逸，過程中還差點撞上機車，員警攔下時，發現他全身散發酒味，經酒測果然酒測值超標，訊後依公共危險罪嫌移請偵辦。

三民第一分局十全路派出所員警於11日13時許，巡邏行經民族一路時，發現一名男子邊騎機車邊抽菸外，還違規紅燈右轉，員警立刻上前攔查，男子見狀心虛加速逃逸，途中還差點撞上前方停等紅燈的機車，警方將男子攔下時，發現他身上散發濃濃酒氣，當場實施酒測，果然酒測值超過法定標準值，當場將他帶返所偵辦。

經查後，警方發現陳姓男子這已經是他第4次遭查獲酒駕。陳男說，當天自已在午餐時有喝一杯高粱酒，先前就已經因酒駕案件易服社會勞動役，沒想到趕去的途中，又因違規遭警攔查，所以才會心虛加速逃逸。

警方表示，除了公共危險罪外，陳男騎機車紅燈右轉，違反道路交通管理處罰條例第53條第2項規定（處600以上至1800元以下罰鍰）；又手持香菸騎車，違反道路交通管理處罰條例第31-1條第3項規定（處600元罰鍰），均一併予以開單告發。

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