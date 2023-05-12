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北斗鎮長涉貪遭停職…重選又當選！這次遭判刑定讞確定將解職

▲李玄在涉貪汙案二審改判1年10月。（圖／ETtoday資料照）

▲李玄在將再度失去鎮長寶座。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣北斗鎮鎮長李玄在，2017年間擔任鎮長服務處主任時，關說清潔隊放行讓人進入垃圾掩埋場傾倒廢棄物，台中高分院二審將他判刑1年10月、褫奪公權2年。他當時遭宣告停職，但自己又投入選戰，順利當選奪回鎮長寶座。不料案件上訴最高法院後，遭最高法院判刑定讞。李玄在將被宣告解職，再度失去鎮長寶座。

李玄在家族在地方被稱為「第一家族」，李父（李順銘）在2010年間選上北斗鎮長，但隔年就因涉及賄選案被判決當選無效定讞後遭解職，後來由李玄在之妻楊麗香在2011年間補選當選，之後順利連任；李妻卸任後由李玄在出征選戰，並於2018年間順利當選。這也是台灣政治史上，首度由一家3人接續擔任鎮長職務的案例。

不過李玄在當選後就爆發本案，後來本案於去年2月間二審判刑1年10月、褫奪公權2年；去年3月間，彰化縣政府依照《地方制度法》規定，公告將李玄在停職，並由縣府民政處副處長代理鎮長職務。而去年底9合1大選時，李玄在又投入選戰，擊敗2名對手後順利當選，重奪鎮長寶座。但他重奪寶座不過半年，又因本案判刑定讞，即將遭解職，再度失去鎮長職位。

本案緣於李玄在於當選鎮長前的2017年間，擔任鎮長妻子的服務處主任，因姻親拜託，他要求清潔隊陳姓班長，讓人進入垃圾掩埋場傾倒逾54噸建築事業廢棄物；另外他經營的農藥行涉嫌販賣禁用農藥，檢方一併偵結起訴。一審將他判刑5年6月、8月，並褫奪公權4年、併科罰金120萬元。上訴二審後，二審僅認定關說清潔隊犯「圖利罪」，改判刑1年10月、褫奪公權2年，這也引發他首度遭停職。

而本案經撤銷發回後，更一審法院於去年底、李玄在重新選上後第3天，再度認定李玄在僅犯「圖利罪」，仍判刑1年10月、褫奪公權2年。全案再經上訴，最高法院12日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，李玄在這次定讞後將發監執行，他的鎮長職位也將遭宣告解職。

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