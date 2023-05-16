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桃園機場一天兩起糾紛　航警意外揪出2名通緝犯

▲航警局保安大隊機場處理糾紛案，意外查出當事人中竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局保安大隊機場處理糾紛案，意外查出當事人中竟是通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局保安大隊於5月11日處理2起糾紛案，員警到場處理調解時，意外查出當事人中有2人是通緝犯，包括劉姓男子涉嫌放火燒毀他物罪嫌遭台南地檢署通緝中，另一名蕭姓男子則被台東地檢署發布傷害通緝，航警局偵訊後將2人分別押解歸案。

航警局指出，5月11日下午4時40分許，受理民眾報案稱有傷害糾紛，員警到場發現劉姓男子神情詭異，員警請其出示證件，但劉男卻顧左右而言他，員警查出劉男涉嫌放火燒毀他物罪於，今年5月9日被台南地檢署發布通緝在案，員警除依傷害罪嫌函送外，另依放火燒毀他物罪通緝犯逮捕，並押解歸案。

▲航警局保安大隊機場處理傷害糾紛案，查出當事人竟是傷害案通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局保安大隊機場處理傷害糾紛案，查出當事人竟是傷害案通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同日晚間6時許，航警局又接獲桃園國際機場營運控制中心通報，稱二航廈B2層捷運站有民眾起糾紛，員警方抵達現場，現場有4名年輕男子爭執不休，員警將4人帶回保大隊部調查，過程發現其中蕭姓男子因傷害案於今年5月8日遭台東地檢署發布通緝，本案糾紛當事人雖私下和解未提告訴，但警方將蕭男依傷害通緝犯押解歸案。

航警局呼籲，民眾因案被起訴或判刑時，應依地檢署或法院通知期限內到案受審，若有其他原因未到案，因在期限內請假，以免被通緝。警方將持續查緝各項違法與違規案件，犯嫌勿心存僥倖，民眾如發現任何可疑或不法情事，請立即報案通知警方到場處理，共同維護社會治安。

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