桃園南區39小時大停水　市府：39萬戶下午3時已全面完成復水

▲桃園市南區39小時大停水，影響39萬用水戶，市長張善政今天上午承諾下午3時會完成全數復水，圖為水公司設置緊急供水站提供民眾用水。（圖／自來水二區處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府配合台水公司從昨（15）日零時起進行龍潭三坑原水站原水管改善等5項工程，桃園南區39萬戶暫停供水39小時，市府經發局指出，根據水公司復水計畫，確認已於今（16）日下午3時許完成全面復水；其中平鎮區鎮興里長黃志杰指出，該里不少用水戶都事先儲水備用，但很多人感覺都沒有停水狀況，復水後目前反而比較擔心儲水要怎麼消化。

市府經發局指出，台水公司五合一工程昨日凌晨開工後已於今天凌晨完工，市府為確保民眾能儘快復水，於停水期間開設「大規模停水應變中心」，由市長張善政擔任指揮官，市府各相關單位與台水公司紛紛進駐，以掌握各項工程及復水進度，並及時處理民眾停水相關問題。

▲桃園市南區39小時大停水，影響39萬用水戶，圖為水公司設置緊急供水站提供民眾用水。（圖／自來水二區處提供）

經發局長張誠表示，因應本次大規模停水，市府於停水前，提早進行整備工作，由市府各相關局處及台水公司，在停水區域設置304處供水站，並開放32口水井以供民眾取水，其中飲用水供水由台水公司補水共計28車次，非飲用水供水由本府補水計15處；停水期間請台水公司每2小時回報各項工程進度，以確保如期完工及復水，台水公司下午回報，確認已於下午3時許完成全面復水。

經發局強調，市府將藉由本次停水應變作為經驗，面對未來計畫性或突發性停水事件，都能及時採取應變工作，做好萬全準備，以降低市民用水的不便。市民如有任何供水問題，可撥打台水公司24小時免付費服務專線「1910」、市民專線「1999」或經發局（03）332－2101轉分機5266~5269。相關停復水資訊請上台水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1。

▲桃園市南區39小時大停水，平鎮區鎮興里巡守隊在停水期間守護水塔。（圖／鎮興里里長黃志杰提供）

此外，停水期間，多數用水戶都儲水備用，平鎮區鎮興里長黃志杰說，該里住戶都事先儲水備用，但復水後水塔的水都還沒用到，很多里民感覺都沒有停水狀況，事後只擔心，儲備這麼多水都用不上。