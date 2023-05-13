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《文創法》修正三讀！列為「國家戰略產業」　首次納入投資抵減

▲▼臺北文創大樓,誠品生活,誠品行旅,松菸文創。（圖／記者湯興漢攝）

▲《文創法》三讀通過，不僅改善文創產業環境，還增加投資抵減優惠，視作「國家戰略產業」之一。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

《文化創意產業發展法》部分條文修正草案送請立院審議，僅一個多月就三讀通過。文化部表示，3年疫情讓世界看見台灣在防疫、半導體等不容忽視的實力，現在快速三讀通過，顯示政府高度重視國家文化軟實力，不僅將文創產業列名「國家戰略產業」之一，還增加投資抵減優惠，「投資台灣內容正著時」。

文化部指出，為促進我國原生文化內容智慧財產開發、產製及流通，公司或有限合夥事業等營利事業，投資行政院核定「國家戰略重點文化創意產業」文創公司或有限合夥事業、專案，並達2年以上，可在投資額20%以內，自有應納營所稅年度起5年內，每年最高抵減所得稅額總額50%。

另外，個人亦即「天使投資人」（Angel Investor），投資高風險新創公司或有限合夥事業，以及由國發基金共同投資的專案，現金投資50萬元，並持有達2年以上，可在投資額50%以內，自持有屆滿2年的當年度個人綜合所得總額內減除最多300萬元。

▲▼ 2023台灣燈會倒數3天參觀人次逾56萬 臺北文創副燈「台北兔給樂」點亮創新。（圖／臺北文創提供）

▲2023台灣燈會舉行15天，參觀人數破1256萬人次，刷新歷年參觀紀錄。（資料照／臺北文創提供）

對此，文策院董事長蔡嘉駿表示，內容產業業者對文創法修正的投資抵減同感振奮，目前已有數個由國內大型金控集團、電信公司，甚至是跨國媒體集團已經與文策院積極洽談投資合作計畫。他預估，隨著投資抵減的政策利多帶動下，文策院將可與民間在5年內共同投資200億元。

伯樂影業董座吳明憲認為，自文創法修正草案公佈後，電影業界即積極製作重點簡報，爭取不同產業的投資方，擴大原本只侷限於業內的投資，相信對於電影產業來說，是極大的好消息，也一定能有助於電影產業蓬勃發展。

長期致力兒少內容的富邦文教基金會總幹事冷彬也指出，兒少影視內容在台灣長期資源不足、自製率過低，希望透過文創新法，增加稅率優惠，提升投資誘因，讓兒少影視產業注入活水，急起直追加入全球兒少內容的行列。因為從全球市場面來看，兒童影視內容擁有極大的IP潛力，台灣可以為全球華語世界兒童帶來更多創新、寓教於樂的內容的藍海。

文化部表示，3年疫情讓世界看見台灣在防疫、半導體等不容忽視的實力，而台灣內容在蓄積能量後，也逐漸在世界舞台發光發熱。此刻，台灣通過將文創產業正式列名「國家戰略產業」之一，並增加投資抵減優惠，正是全民共同投資、支持台灣內容的大好時機。

文化部指出，目前已逐漸收攏業界意見，將儘速於跨部會協商後公佈相關子法，同時也將輔以投資、補助資源整合等各項政策工具，期盼加速國家戰略重點文創產業發展，共同壯大台灣內容成為文化黑潮。

 

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