強化台南交通安全　市議會跨黨派交通安全連線成立

▲為強化台南市交通安全，台南市議會成立30位跨黨派議員，16日組成「跨黨派交通安全連線」，並提交階段訴求書，並要求市府提出交通改善政策白皮書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會30位跨黨派議員，16日組成「跨黨派交通安全連線」，要求市府每月交安督導會報需有聯盟議員代表出席、動用二備金加速增設科技執法路口、成立交通改善立即辦中心，與增設路口「行穿線退縮」與建設「庇護島」等守護行人安全。

民進黨團總召郭鴻儀議員於16日交通局業務詢答時提交階段訴求書，並要求市府提出交通改善政策白皮書，跨局處提出大台南市改善道路安全、推動人本交通及多元交通規劃等具體政策與作為。

台南市5月8日發生一對母女走在斑馬線上遭撞擊，造成3歲女童身亡、母親重傷住院的重大死亡車禍，各界檢討台南市交通安全聲浪不斷，且認為不是個案問題，各項交通安全數據也表明，台南市已連2年蟬聯台灣各縣市每10萬人交通事故死傷數、每10萬人事故發生率都是全國之冠，攸關無數台南市民生命及財產安全問題，交通改善刻不容緩，更沒有觀察期。

「交通安全連線」召集人郭鴻儀指出，自己於5月1日就在臉書公開發起「跨黨派交通安全連線」，成立連線目的是不分藍綠、不分黨派，共同為大台南交通改善而努力，交通問題沒有單一解方，各縣市都面臨各自的問題，而台南先天不足，後天失調，需要下猛藥，更要府會全體一起努力，透過連線凝聚朝野力量並進行督導，更讓市府預算可以暢通即時提供火力支援。

「交通安全連線」包含召集人議員郭鴻儀、議員黄肇輝、王宣貿、李啟維、朱正軒、陳皇宇、邱昭勝、李偉智、陳秋宏、蔡育輝、李宗翰、鄭佳欣、沈家鳳、李宗霖、林美燕、蔡筱薇、林志展、林依婷、李鎮國、曾培雅、周嘉韋、吳通龍、周麗津、沈震東、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡麗青、陳怡珍、楊中成、黃麗招，共30人：

目前階段訴求：1、修訂人『台南市道路交通安全督導會報設置要點』，應有兩位聯盟議員輪值列席。2、要求市府動用第二預備金，優先於台南市易肇事熱點實施科技執法，依法開罰，杜絕交通危害。3、成立交通改善立即辦中心，提供交通改善即時平台，並將改善狀態與進度公布於公開資訊。4、全面檢討台南市人行空間，盤點優先需求分階段提撥預算執行「行穿線退縮」與建設「庇護島」守護行人安全。