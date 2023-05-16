台南試辦2路口取消機車兩段式左轉　陳怡珍追蹤執行時間

▲台南市議員陳怡珍強調，取消機車兩段式左轉，交通局應與警察局、工務局應有共識後再提出，讓市民看到市府完整的規劃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍16日於台南市議會質詢時指出，交通部長王國材在4月底時宣布研擬取消機車兩段式左轉，並因地制宜檢討，現台南市預計在舊城區府前路、民生路、臨安路優先試辦，陳怡珍表示將追蹤執行時程。

陳怡珍指出，檢視其他五都作法都略有不同，台北市目前已開放78處3車道原應待轉路口可直接左轉，在安全無虞前提下會逐步開放，即使開放仍會保留待轉區，以免民眾不習慣；新北市目前單向兩車道原則上都開放機車直接左轉，除非有特殊安全顧慮才實施兩段式左轉，是否開放機車直接左轉會考量車道數、是否有待轉空間、號誌時制設計及車流量等，以安全為前提檢討。

桃園市會以各單一路口檢討，而非全面統一；台中市經全面審視2車道的路口，在不影響安全情況下，到4月底為止，累計開放19處可免兩段式左轉，後續將滾動檢討進行調整；高雄市經評估單向2車道以下，原則免採兩段式左轉，截至去年已調整2車道的77處路口，開放機車可逕行左轉。

陳怡珍表示，15日質詢警察局廖宗山局長明確表示不建議取消機車兩段式左轉，顯見市府內部尚未進行討論協調，既然如此就不該提早公布消息，讓市民有過多猜測。陳怡珍強調，交通局應與警察局、工務局有共識後再提出，讓市民看到市府完整的規劃。