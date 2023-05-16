　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南試辦2路口取消機車兩段式左轉　陳怡珍追蹤執行時間

▲台南市議員陳怡珍強調，交通局應與警察局、工務局有共識後再提出，讓市民看到市府完整的規劃。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員陳怡珍強調，取消機車兩段式左轉，交通局應與警察局、工務局應有共識後再提出，讓市民看到市府完整的規劃。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳怡珍16日於台南市議會質詢時指出，交通部長王國材在4月底時宣布研擬取消機車兩段式左轉，並因地制宜檢討，現台南市預計在舊城區府前路、民生路、臨安路優先試辦，陳怡珍表示將追蹤執行時程。

陳怡珍指出，檢視其他五都作法都略有不同，台北市目前已開放78處3車道原應待轉路口可直接左轉，在安全無虞前提下會逐步開放，即使開放仍會保留待轉區，以免民眾不習慣；新北市目前單向兩車道原則上都開放機車直接左轉，除非有特殊安全顧慮才實施兩段式左轉，是否開放機車直接左轉會考量車道數、是否有待轉空間、號誌時制設計及車流量等，以安全為前提檢討。

桃園市會以各單一路口檢討，而非全面統一；台中市經全面審視2車道的路口，在不影響安全情況下，到4月底為止，累計開放19處可免兩段式左轉，後續將滾動檢討進行調整；高雄市經評估單向2車道以下，原則免採兩段式左轉，截至去年已調整2車道的77處路口，開放機車可逕行左轉。

陳怡珍表示，15日質詢警察局廖宗山局長明確表示不建議取消機車兩段式左轉，顯見市府內部尚未進行討論協調，既然如此就不該提早公布消息，讓市民有過多猜測。陳怡珍強調，交通局應與警察局、工務局有共識後再提出，讓市民看到市府完整的規劃。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
周杰倫成遺珠？　金曲評審：我還好！點名這2人
她消失11年！　金曲8項入圍大贏家
快訊／新北大橋女子墜橋亡　身分是新北市府主任！
崩潰了！賓利GT被擊落　專家曝天價維修費：只能報廢
「我用一下不進去！」　噁男強舔人妻服務生
快訊／今年首起兒童流感死亡！　發病到死亡僅3天
走斑馬線挨撞飛2圈！黑衣男直接走人　警出手了
吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

牡丹失明嬤照料行動不便兒　恆春警轉贈愛心物資助度難關

強化台南交通安全　市議會跨黨派交通安全連線成立

台南試辦2路口取消機車兩段式左轉　陳怡珍追蹤執行時間

四大面向！　立委劉櫂豪參加農林漁牧升級座談

台東縣府推3項特色活動　角逐「觀光亮點獎」 歡迎參加投票

比丘尼車沒電又逢下雨　潮州警及時協助脫困…所長淋雨感冒

苗栗離岸風場啟用！每年可供38萬戶使用　蔡英文總統親臨主持

廢棄虱目魚麟也是工藝材料　RE：FISH工作坊結合歐日台團隊激盪創意

教官言語性騷　女學生崩潰投訴8次竟沒用！台中教育局回應了

雲林車禍機車占6成！巡田水未戴安全帽將加強取締

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

牡丹失明嬤照料行動不便兒　恆春警轉贈愛心物資助度難關

強化台南交通安全　市議會跨黨派交通安全連線成立

台南試辦2路口取消機車兩段式左轉　陳怡珍追蹤執行時間

四大面向！　立委劉櫂豪參加農林漁牧升級座談

台東縣府推3項特色活動　角逐「觀光亮點獎」 歡迎參加投票

比丘尼車沒電又逢下雨　潮州警及時協助脫困…所長淋雨感冒

苗栗離岸風場啟用！每年可供38萬戶使用　蔡英文總統親臨主持

廢棄虱目魚麟也是工藝材料　RE：FISH工作坊結合歐日台團隊激盪創意

教官言語性騷　女學生崩潰投訴8次竟沒用！台中教育局回應了

雲林車禍機車占6成！巡田水未戴安全帽將加強取締

怕業配商品不夠！130萬YTR「自己買備用」　眾人狂讚清流

殲16疑似空戰「擊敗殲20」　中共空軍教官證實：幾乎是完勝

快訊／腦震盪家人心疼！　林書豪自爆：父母都問我可不可以退休

樂天桃猿「動紫音樂祭」6月2日登場　主視覺公布

冬山超可愛「小鹿放風箏」彩繪田亮相！看金色稻浪、玩熱氣球嘉年華

Stray Kids方燦抱怨「後輩不打招呼」！　韓網看法兩極留言破千則

「朱立倫要負最後成敗責」　挺郭議長撂話：相信郭台銘會被徵召

金曲34／陳建騏當主席又入圍獎項　「被疑公平性」親上火線說話了

緝毒犬新上任「偷吃百香果」一直被放回　警方剝開真相大反轉！

立院修法同性伴侶可共同收養子女　民進黨感謝跨黨支持

辣媽穿背心＋熱褲出門　霸氣兒唸：被看光還會冷

地方熱門新聞

教官性騷女學生投訴8次竟沒用　教育局回應了

民進黨台南有「肉粽」傳奇？

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

管線改善工程順利　桃園陸續恢復供水

海龜誤觸海底鬼網亡！澎湖2撈上700公斤魚網

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

不捨林淑雅罹難　台中人鮮花追悼

海巡特勤隊守護國之北疆！鎖定越界漁船　

比丘尼車沒電又逢下雨　潮州警及時協助脫困

假冒監理站要求繳罰鍰　收到這簡訊別理會

全面提升監視系統　謝國樑盼落實友善安全環境

石門「新北第一粽」5／27登場

苗栗離岸風場啟用　總統親臨主持

更多熱門

相關新聞

騎士自摔頭砸地　機車直接撞上

騎士自摔頭砸地　機車直接撞上

網友在網路社群PO一段行車紀錄影片，片中1名機車騎士，本來騎得好好的，突然詭異向右傾倒，人車自摔在地，頭部強烈猛撞地面，更被後方車子直接撞上，因畫面太驚悚，引起網友熱議關切。台南市仁分局指出，此案發生在2022年5月29日，曾姓男子騎機車自摔，後方機車閃避不及撞上，2人均送醫，酒測值為0。

即／台南新營保養廠火警　消防急撲滅

即／台南新營保養廠火警　消防急撲滅

取締不讓行人！女童慘死地點最多

取締不讓行人！女童慘死地點最多

民進黨台南有「肉粽」傳奇？

民進黨台南有「肉粽」傳奇？

台南落實安衛家族教育訓練

台南落實安衛家族教育訓練

關鍵字：

台南試辦機車兩段式左轉陳怡珍

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

相親「開4條件」被罵　32歲女委屈到哭出來

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

全台變天！「大雨」時間曝　一路溼到下周

即／台61線2大車嚴重事故全線封閉！

金曲獎34／完整入圍名單！

不是手搖飲！他每天「吃1類食物」得糖尿病

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

比基尼妹被拍照不舒服！記車牌報警抓攝影師

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面