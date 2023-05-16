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台南取締不禮讓行人592件　「真正行人地獄」女童被撞死路口最多

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市5月8日發生母女走行人穿越道上，因車輛未禮讓導致女童遭撞死的悲劇，為喚醒駕駛人停讓行人守法意識，市警局自10日實施「路口車輛未停讓行人執法」專案，並列管轄內計90處行人交通流量較大之路口為重點執法處所，其中女童遭撞身亡的忠義、成功路口，是違規案件數最高的地點，堪稱「真正的行人地獄」。

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，女童右耳明顯出血，死因是車禍造成頭胸部鈍傷，創傷性顱內出血致死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲本月8日女童遭撞的事發地點，正是違規數最多的路口。

台南市警局統計1日至14日4項重點執法項目，共計取締交通違規9117件，其中路口不停讓行人共計取締592件。自5月1日起至31日配合警政署執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開、人行道違規（臨時）停車及取締道路障礙等四項重點執法項目，加強執法作為。

警方指出，台南市5大行車不禮讓行人違規路口，依序為北區忠義路與成功路口、北區小東路與勝利路口、東區東門路與林森路口、中西區中山路與火車站圓環、中西區中華西路與府前路口。其中小女童被撞身亡的忠義、成功路口違規案件數最高。

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

交通局為再強化行人路口通行安全，日前已完成第一階段路口盤點，鎖定成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路（南門路）以西的範圍作為行人專用時相優先示範區，預計6月底前將完成15處行人專用時相路口，市警局亦將配合改善措施擇定路口加強取締汽機車不暫停讓行人違規行為，同時建議行人通過路口時，留意左、右來車狀況，切勿低頭使用手機。

台南市警局局長廖宗山表示，警察局除持續落實執法外，也請用路人相互尊重，並呼籲各位駕駛人於騎車或開車行經路口時，應放慢速度注意路況，轉彎時注意車輛A柱後方的死角，擺頭確認行人穿越道有無人、車通行，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應停止讓行人先行走。

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

依據警政署規定，倘若汽車前懸進入行穿線，未保持3公尺距離（約1個車道寬），警察即可依道路交通管理處罰條例第44條或48條不停讓行人舉發之，而交通警察大隊長周冠輝亦呼籲，行人準備通過路口前，請遵守行人專用號誌或綠燈，等候時應站立於安全地點，通行時請走在行人穿越道上，並注意有無來車，切勿低頭使用手機，以共同營造友善的用路環境。

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南市警局進行路口不禮讓行人取締。（圖／記者林悅翻攝）

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